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Un magistrado y experto en cooperación judicial se moja sobre si puede haber una prisión preventiva sobre Zapatero
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Un magistrado y experto en cooperación judicial se moja sobre si puede haber una prisión preventiva sobre Zapatero

Ignacio González Vega ha dado una de las claves decisivas sobre el caso. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.Getty Images

El magistrado y experto en cooperación judicial internacional Ignacio González Vega opinó este miércoles en La noche en 24 Horas sobre si puede darse una hipotética entrada en prisión provisional para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después de que fuera imputado por el caso Plus Ultra. El también miembro de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia dio una de las claves de los próximos pasos para el exdirigente socialista.

Preguntado por la declaración ante el juez que va a hacer Zapatero el próximo 2 de junio afirmó que "es fundamental porque le da en primer lugar la posibilidad de explicarse ante el juez". 

Sin embargo y a pesar de definirla como fundamental también argumentó que "no va a ser tan decisiva porque lo decisivo es probablemente el análisis de los dispositivos electrónicos y la documentación que se haya incautado".

"Más allá de esa importancia, está el hecho de que a continuación es muy probable que la fiscalía anticorrupción, que era la única que estaba personada, pero ahora se espera que se presenten otras acusaciones, pidan la adopción de alguna medida cautelar", apuntó González Vega.

Su futuro más inmediato 

Además, ahí es cuando afirmó que "es probable que haya alguna acusación que pida la más gravosa, que es la prisión provisional hasta otras menos gravosas". "En todo caso, el juez debe de adoptar, si es que decide hacerlo, alguna medida", añadió.

"Lo más probable es que, al igual que otros investigados en las actuaciones en los que tienen prohibido salir del territorio Schengen, el juez Calama adopte esa medida si considera que es necesario adoptar alguna", aseguró el magistrado González Vega.

El experto acabó descartando una prisión preventiva: "La descarto porque evidentemente no hay riesgo de fuga ni destrucción de pruebas, visto que esta investigación se lleva haciendo desde hace tiempo y se ha practicado una entrada de registro y no veo una necesidad de que se adopte".

Alfredo Pascual
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Redactor de Virales. Graduado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la UNIR. Realizó las prácticas en el Heraldo de Aragón y la Cadena SER y desde 2019 lleva en El HuffPost, donde escribe sobre temas deportivos y cuenta historias nacidas en redes sociales o en la televisión.

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