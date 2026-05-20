Sánchez defiende el legado de Zapatero y le recuerda a Feijóo que las elecciones son en 2027

Como era de esperar, la primera fue a bocajarro. "Señor Sánchez, ayer un juez imputó a su faro moral". Con estas palabras, el jefe de la oposición y líder del PP, Alberto Núñez Feijó entró directamente en las preguntas de la sesión de control al Gobierno, interpelando a Sánchez: "¿A qué se dedica este Gobierno?, ¿considera que el Gobierno puede legislar sin tener en cuenta el Parlamento?, ¿qué plan tiene?". En realidad, todas ellas eclipsadas por una cuestión, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por un supuesto entramado de blanqueo de capitales relacionado con el 'caso Plus Ultra'.

En un momento en el que las dudas sobre los argumentarios están en ebullición, con su primera respuesta, Sánchez despejó que la hoja de ruta continúa siendo la de sacar pecho del legado social y progresista de las dos legislaturas de Zapatero. "Mire señor Feijoo, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero".

Así ha comenzado su réplica Sánchez, para recordarle que "Zapatero no nos metió en una guerra criminal" o que "acabó con ETA", en una clara apuesta por defender el legado progresista del exmandatario socialista, la línea que se activó ayer en Ferraz tras conocerse la imputación, más allá de algunas leves alusiones a una suerte de lawfare.

En su segundo turno de intervención, Feijóo ha ligado la imputación de Zapatero con los casos judiciales enmarcado en la supuesta 'trama Koldo', que afectan al exministro José Luis Ábalos y al ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán. "Señor Sánchez, esto ya lo hemos visto", ha indicado Feijóo sobre su defensa. "¿Por qué no actúa con la coherencia de las acusaciones gravísimas vertidas ayer?", ha indicado Feijóo, en relación a los datos que comenzaron a trascender ayer por la tarde. "Solo hay que leer el auto para ver que sin el consejo de ministros no habría podido delinquir", ha subrayado el popular.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante su intervención en el pleno del Congreso tras la imputación del expresidente Zapatero. EFE/Chema Moya

Sánchez recoge el testigo de Puente y lanza la pregunta incómoda sobre el mitin de Feijóo

Sánchez ha replicado a los ataques de Feijóo recordándole a este el pasado de corrupción en Génova 13, espetándole que "si quiere mirar a la corrupción, mírese al espejo". Y, entonces, ha sacado a colación una cuestión que ya había adelantado ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que recuperó un fragmento de un mitin de las recientes elecciones andaluzas.

"¿Quién le pasa la información, el mismo que se la pasa al señor Miguel Ángel Rodríguez con 'el pa’lante'?", ha señalado Sánchez, aludiendo al caso de las filtraciones que rodea a la condena al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

Por otro lado, y continuando con la crítica al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Sánchez ha terminado su cara a cara con Feijóo recordándole que los resultados de las últimas autonómicas sitúan al PP con mayor dependencia de Vox: "Lo que va pa’tras son sus acuerdos con la ultraderecha".

Y en ese momento, tras las menciones a la moción de censura de Vox ayer, el mandatario español ha dejado claro que la hoja de ruta electoral sigue siendo la misma, la de celebrar los comicios en fecha, el próximo año: "Al Gobierno se llega con votos, no con atajos. Habré elecciones en 2027, no se preocupe".