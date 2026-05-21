Consumo abre expediente a una "gran inmobiliaria" que alquila "miles" de pisos en España

Un cartel de "Se Alquila", en las calles de Madrid, el 19 de junio de 2023.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente a "una gran inmobiliaria" -que no identifica explícitamente- que alquila "miles" de viviendas en varias ciudades a lo largo del país por cuatro potenciales infracciones.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha subrayado en un comunicado emitido este jueves que, tras investigar a la inmobiliaria en cuestión, ha detectado potenciales infracciones como la imposición a la parte arrendataria de un seguro de impago o la incorporación de una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada del contrato de adhesión.

Consumo también hace referencia a que esta inmobiliaria habría impuesto una penalización "desproporcionada" por cada día de retraso en la entrega de la vivienda e incorporado una cláusula que impone al arrendatario gastos y penalizaciones "injustificados" en relación con los equipos de suministros y el cambio de titularidad de los mismos.

Multas de hasta un millón por infracción

Cada una de estas infracciones podría ser considerada como una cláusula abusiva y acarrear multas de hasta 1.000.000 euros por cada una, o entre 6 y 8 veces el beneficio ilícito.

Tras la apertura de este nuevo expediente sancionador, la Dirección General de Consumo subraya que la iniciación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación.

El ministerio que comanda Sumar en el Gobierno de coalición progresista recuerda que el pasado mes de abril ratificó una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos. La inmobiliaria, añade Consumo, cometió seis infracciones tipificadas como muy graves y una como grave al "vulnerar los derechos de los consumidores y aprovechar su posición de predominio de mercado".

La resolución devino firme y agota la vía administrativa después de que el ministro Bustinduy, resolviese el recurso de alzada interpuesto ante él, y después de que la Dirección General de Consumo abriese un expediente sancionador a esta inmobiliaria por prácticas abusivas.