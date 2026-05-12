Aena desmiente que se haya colocado este cartel sobre el hantavirus en un aeropuerto de Tenerife

Aena, la gestora de los aeropuertos españoles, ha desmentido a través de su cuenta de X la imagen viral en la que se mostraba un supuesto cartel que se había colocado en el aeropuerto de Tenerife Sur informando de medidas que se habían tomado y de prevención contra el hantavirus.

"Confirmamos que en el Aeropuerto de Tenerife Sur no se ha instalado ningún cartel como el que aparece en la imagen, se trata de un bulo", asegura la entidad, junto a esa foto del letrero.

En ese supuesto letrero se explican medidas como "prohibido el acceso a acompañantes y recogida de pasajeros" o "el uso de mascarilla que cubra nariz y boca es obligatorio y recuerda cumplir con la etiqueta respiratoria".

También se pide "lavarse las manos o usar gel desinfectante a tu disposición en todo el aeropuerto", así como "mantener la distancia de seguridad en todo momento". Finalmente, el último consejo que aparece es "cumplir en todo momento las medidas sanitarias establecidas y recuerda que puedes ser sancionado o denegarse tu embarque".

La última hora del español contagiado

Tal y como ha informado el Ministerio de Sanidad a primera hora de esta mañana, el español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por dar positivo "provisional" en la prueba PCR para detectar el hantavirus, ha presentado durante toda la noche "febrícula y síntomas respiratorios", aunque en este momento "se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente".

Los otros 13 pasajeros del 'MV Hondius' que fueron trasladado al hospital militar no presentan novedades tras dar negativo en la prueba PCR. Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

Por su parte, el crucero MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus, zarpó este lunes rumbo a Róterdam sobre las 19:00 horas (hora canaria) tras finalizar la evacuación de todos sus ocupantes.