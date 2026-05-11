El MV Hondius zarpa hacia Países Bajos tras evacuar a los últimos 28 pasajeros dentro del puerto de Granadilla

"Objetivo cumplido", celebraba Mónica García. La ministra de Sanidad ha presenciado en primera persona el operativo final de rescate de los últimos 28 pasajeros del MV Hondius, que han desembarcado en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife). Acto seguido, el barco ha zarpado con rumbo al puerto de Róterdam (Países Bajos), únicamente ya con los 26 tripulantes y el cadáver de un ciudadano fallecido días atrás por hantavirus.

La operación, prevista para primera hora de la tarde de este lunes, se ha tenido que retrasar por las dificultades climatológicas. El fuerte viento y el oleaje han obligado a que el MV Hondius entrase y atracase en el puerto de Granadilla, pese a que inicialmente se estableció que permaneciera fondeado; esto es, a cierta distancia de la infraestructura.

Al filo de las 19:30, los 28 pasajeros que restaban en el MV Hondius han podido pisar tierra. Antes de hacerlo, se han ido alineando tratando de mantener siempre una distancia de seguridad de metro y medio hasta que todos han descendido, para luego dirigirse hacia los tres autobuses de la Unidad Militar de Emergencia preparados para trasladarles al aeropuerto de Tenerife Sur.

La decisión de amarrar en el puerto se anunció poco antes, en una medida que Mónica García defendió como necesaria y "siguiendo la recomendación de Capitanía Marítima". "El fuerte viento y el oleaje hacían más seguro realizar así el desembarque de los pasajeros y el trabajo de los equipos de evacuación", ha apuntado la ministra de Sanidad. Acto seguido, el mismo departamento confirmaba que la estancia del crucero en el puerto canario duraría "el tiempo mínimo imprescindible" para el rescate de los 28 pasajeros.

Posteriormente, durante la rueda de prensa junto a Fernando Grande-Marlaska y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, García celebraba que "el Gobierno ha cumplido su objetivo, con transparencia y humanidad y eso es un orgullo de país".

A la decisión reaccionaba también el presidente canario, Fernando Clavijo, para quien la prioridad era que el desembarque de los afectados se produzca "con todas las garantías, en el menor tiempo posible y que el crucero pueda partir cuanto antes hacia Países Bajos".

Parada antes del destino final

Una vez atracado, han indicado las autoridades marinas, han podido proceder a la evacuación y traslado de los 28 pasajeros restantes, cuya salida se ha visto retrasada algunas horas.

Los 28 ciudadanos han sido divididos en dos grandes grupos, uno inicial con 22 integrantes y otro posterior con seis pasajeros de distintas nacionalidades, que llevados en avión y por separado a Países Bajos, aunque uno de los vuelos podría tener como destino final en Oceanía por llevar a ciudadanos australianos y neozelandeses.

Una vez completadas ambas operaciones, en el interior del buque únicamente quedarán 26 tripulantes, que llevarán el crucero al puerto de Róterdam en Países Bajos, por ser este el país donde tienen su bandera tanto el buque como el armador.

El crucero tardará, según las estimaciones, cinco días en llegar al puerto de Róterdam, donde las autoridades se harán cargo de un fallecido que se encuentra a bordo y la embarcación será desinfectada y limpiada.