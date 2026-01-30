Alcaraz sufre calambres musculares en las semis de Australia y muchos recuperan al momento esta escena de Nadal en 2011

Drama en Australia. Ese podría ser perfectamente el titular que resumiera el partido que han jugado este jueves el tenista español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, y el alemán Alexandre Zverev en las semifinales del Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada y el único que falta en el palmarés del murciano.

Desde el primer momento, Alcaraz ha impuesto su nivel y se ha llevado los dos primeros sets: el primero de forma más clara por 6-4 y el segundo remontando un 2-5 en contra y asegurándoselo en el tie break.

Sin embargo, a mitad del tercer set el partido ha cambiado 180 grados. Tras un duro intercambio el español ha confesado a su equipo que hasta había vomitado y, a partir de ahí, ha empezado a sufrir calambres y problemas musculares hasta el punto de casi no poder saltar ni correr.

Tras esos problemas y aunque sin mucha brillantez, Zverev se ha llevado el tercer y el cuarto set en dos agónicos tie breaks. En ningún momento y a pesar de los problemas físicos del murciano ha conseguido romper el servicio y ganar el set con tranquilidad.

La escena que protagonizó Nadal

El partido de Alcaraz ha sido de lo más comentado en X durante toda la mañana y más de uno ha recuperado una escena que vivió Rafa Nadal en 2011 cuando en cuartos de final del mismo Open de Australia se midió al también español David Ferrer, que se llevó el partido por 6-4, 6-2 y 6-3.

Sin embargo, ese encuentro estuvo marcado por la lesión que sufrió el balear y que le privó de disputar el partido en condiciones. En el cuarto juego se hizo una rotura de fibras en el isquio y, a pesar de que desde el banquillo le aconsejaron que se retirara, él dejó una frase que resume perfectamente su trayectoria deportiva: "Toni, estoy en los cuartos de final de Australia y no me retiro ni cagando".

Uno de los que lo ha recuperado ha sido el corresponsal de deportes de la Agencia EFE en Londres, Manuel Sánchez, cuyo tuit ha superado las 5.500 visualizaciones en los primeros minutos en la red.