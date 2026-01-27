Lo que ha hecho Alcaraz en pleno partido de cuartos del Open de Australia despierta la admiración del mundo entero

El tenista español Carlos Alcaraz se ha clasificado para las semifinales del Open de Australia tras derrotar en 2 horas y 21 minutos al australiano Alex De Miñaur por 7-5, 6-2, 6-1. El murciano se enfrentará en sus primeras semis del primer Grand Slam de la temporada al alemán Alexander Zverev en busca del único grande que le falta en las vitrinas.

El partido, a pesar del marcador final, ha comenzado de una forma igualada. Alcaraz ha arrancado con fuerza colocándose 3-0 arriba en el primer set, pero rápidamente el australiano, ídolo local, ha igualado la contienda y ha obligado al español a jugar su mejor tenis para llevarse esa primera manga por 7-5 en 59 minutos.

Sin embargo, la imagen de ese primer parcial se ha producido con el 6-5 a favor de Alcaraz. En ese momento, De Miñaur se disponía a comenzar su saque para firmar la igualada y mandar el set al tie break. La jueza de silla ha entendido que estaba tardando más de lo establecido y ha avisado al australiano de que estaba excediendo el tiempo de saque y le sancionó con un warning.

Esa sanción ha provocado los abucheos del público y ha conseguido el gesto deportivo del partido por parte de Alcaraz, que no ha dudado en acercarse a la jueza y reconocerle que era él el que no estaba preparado. "Yo no estaba listo", le ha dicho.

Su gesto rápidamente se ha hecho viral en redes sociales y ha recibido los elogios de multitud de espectadores en todos los idiomas.

Los dos siguientes sets, un paseo para Alcaraz

De Miñaur parece que se ha desfondado en ese primer set en el que ha podido llegar a forzar el tie break, ya que los dos siguientes parciales se han completado en una escasa hora y 21 minutos y el australiano no ha tenido ninguna opción.

Alcaraz ha cogido la ventaja de primeras en ese segundo set y le ha dejado claro al australiano que él mandaba y que iba a ser el que se clasificara para las semifinales del viernes. Al final, ese 6-2 y 6-1 resume lo que ha sido un combativo De Miñaur, pero que nunca ha tenido opciones reales de estar en disposición de igualar el partido.