Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Muy pocos han descrito a Alcaraz de una forma tan rotunda como lo ha hecho su último rival en el Open de Australia
Virales
Virales

Muy pocos han descrito a Alcaraz de una forma tan rotunda como lo ha hecho su último rival en el Open de Australia

Asusta hasta a sus contricantes.

Sergio Coto
Sergio Coto
Tommy Paul y Carlos Alcaraz, al final del partido de cuarta ronda en Open de Australia.
Tommy Paul y Carlos Alcaraz, al final del partido de cuarta ronda en Open de Australia.Getty Images

El tenista español Carlos Alcaraz quiere quitarse la espina y, en su mejor momento en la élite, sigue con paso firme para cumplir con el que es su objetivo desde hace bastante tiempo: llevarse a casa el primer Open de Australia de su carrera.

De momento, ha arrancado de la mejor manera. Sus cuatro primeros encuentros han sido arrolladores. Sabiendo que en el primer Grand Slam del año, perder un set supone alargar el partido aún más y eso hace mella en el aspecto físico, el de El Palmar no ha concedido ni una sola manga.

El último encuentro, de este mismo domingo, se lo ha llevado sin dar respiro a su rival, el estadounidense Tommy Paul, número 20 en el ranking ATP. Aunque las tres mangas en las que se ha decidido el partido han estado bastante ajustadas, 7-6, 6-4 y 7-5, el español no ha concedido ni el mínimo espacio a la duda.

El de El Palmar, actual número uno del mundo, tardó dos horas y 38 minutos en vencer por sexta vez en ocho enfrentamientos al norteamericano. Pero lo importante es que ha sumado su victoria 88 en 101 partidos, una más que las que logró el legendario Bjorn Borg.

Después de vencer a Tommy Paul, se ha clasificado a cuartos de final del Open de Australia y se verá las caras con el australiano Alex de Miñaur, que también ha hecho los deberes, en casa, ante el kazajo Alexander Bublik.

Difícil ser más descriptivo

Tras la victoria, Alcaraz ha destacado que estaba muy contento de seguir sin conceder ni un solo set a sus rivales en el Open de Australia 2026 y ha reconocido que es algo que le da bastante confianza.

"Ganar en sets seguidos siempre es genial y hacerlo contra Tommy Paul te da mucha confianza. Estoy emocionado por ver cómo rindo en cuartos", ha señalado en rueda de prensa.

El de El Palmar ha asegurado que se siente listo para hacer frente también al calor y la posibilidad de que se vaya a jugar con techo cerrado. "Tienes que acostumbrarte a todo. Solo puedo controlar lo que depende de mí. Hará mucho calor el martes y el techo estará cerrado, así que debo aceptarlo y jugar mi mejor tenis", ha destacado.

Pero lo más llamativo no lo ha dicho él, lo ha dicho su rival en la pista este domingo, Tommy Paul. Tras caer derrotado ante el español, ha descrito su nivel con la raqueta como casi nadie lo había hecho hasta ahora.

"Te asfixia, no te deja respirar en la pista (...) Te hace sentir que no tienes tiempo, te apura, te quita el aire (...) Sabes que vas a jugar puntos increíbles, pero también sabes que él puede asfixiarte cuando más importa", ha señalado.

El camino de Alcaraz en el Open de Australia

  • Primera ronda, contra Adam Walton: 6-3, 7-6 y 6-2.
  • Segunda ronda, contra Yannick Handfmann: 7-6, 6-3 y 6-2.
  • Tercera ronda, contra Corentin Moutet: 6-2, 6-4 y 6-1.
  • Cuarta ronda, contra Tommy Paul: 7-6, 6-4 y 7-5.
Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Virales