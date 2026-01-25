Muy pocos han descrito a Alcaraz de una forma tan rotunda como lo ha hecho su último rival en el Open de Australia

El tenista español Carlos Alcaraz quiere quitarse la espina y, en su mejor momento en la élite, sigue con paso firme para cumplir con el que es su objetivo desde hace bastante tiempo: llevarse a casa el primer Open de Australia de su carrera.

De momento, ha arrancado de la mejor manera. Sus cuatro primeros encuentros han sido arrolladores. Sabiendo que en el primer Grand Slam del año, perder un set supone alargar el partido aún más y eso hace mella en el aspecto físico, el de El Palmar no ha concedido ni una sola manga.

El último encuentro, de este mismo domingo, se lo ha llevado sin dar respiro a su rival, el estadounidense Tommy Paul, número 20 en el ranking ATP. Aunque las tres mangas en las que se ha decidido el partido han estado bastante ajustadas, 7-6, 6-4 y 7-5, el español no ha concedido ni el mínimo espacio a la duda.

El de El Palmar, actual número uno del mundo, tardó dos horas y 38 minutos en vencer por sexta vez en ocho enfrentamientos al norteamericano. Pero lo importante es que ha sumado su victoria 88 en 101 partidos, una más que las que logró el legendario Bjorn Borg.

Después de vencer a Tommy Paul, se ha clasificado a cuartos de final del Open de Australia y se verá las caras con el australiano Alex de Miñaur, que también ha hecho los deberes, en casa, ante el kazajo Alexander Bublik.

Difícil ser más descriptivo

Tras la victoria, Alcaraz ha destacado que estaba muy contento de seguir sin conceder ni un solo set a sus rivales en el Open de Australia 2026 y ha reconocido que es algo que le da bastante confianza.

"Ganar en sets seguidos siempre es genial y hacerlo contra Tommy Paul te da mucha confianza. Estoy emocionado por ver cómo rindo en cuartos", ha señalado en rueda de prensa.

El de El Palmar ha asegurado que se siente listo para hacer frente también al calor y la posibilidad de que se vaya a jugar con techo cerrado. "Tienes que acostumbrarte a todo. Solo puedo controlar lo que depende de mí. Hará mucho calor el martes y el techo estará cerrado, así que debo aceptarlo y jugar mi mejor tenis", ha destacado.

Pero lo más llamativo no lo ha dicho él, lo ha dicho su rival en la pista este domingo, Tommy Paul. Tras caer derrotado ante el español, ha descrito su nivel con la raqueta como casi nadie lo había hecho hasta ahora.

"Te asfixia, no te deja respirar en la pista (...) Te hace sentir que no tienes tiempo, te apura, te quita el aire (...) Sabes que vas a jugar puntos increíbles, pero también sabes que él puede asfixiarte cuando más importa", ha señalado.

El camino de Alcaraz en el Open de Australia