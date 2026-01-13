ENCUESTA: ¿Qué te parece el tuit de Ayuso sobre Julio Iglesias?

Un tuit de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a causar sensación, tanto en los medios de comunicación, como en las redes sociales. En él, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha emitido su posición sobre las presuntas agresiones sexuales que el cantante Julio Iglesias habría cometido durante 2021 a las trabajadoras de sus mansiones. La noticia se ha dado a conocer en exclusiva por elDiario.es en colaboración de Univisión Noticias.

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda", ha manifestado Ayuso a través de su perfil de X (antes Twitter). "La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", ha concluido en una publicación que ha alcanzado casi 2 millones de visualizaciones.

De este modo, dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias han denunciado presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante. Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.

Las extrabajadoras han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan los medios de comunicación que han investigado el caso.

El relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas. Asimismo, alegan que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH. Y tú, ¿qué opinas de la posición de la presidenta madrileña?

