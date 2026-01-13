Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
ENCUESTA: ¿Qué te parece el tuit de Ayuso sobre Julio Iglesias?
ENCUESTA: ¿Qué te parece el tuit de Ayuso sobre Julio Iglesias?

La presidenta ha asegurado que la Comunidad de Madrid "jamás contribuirá al desprestigio", "y menos", al de Julio Iglesias.

Jesús Delgado Barroso
Montaje fotográfico de Julio Iglesias y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Montaje fotográfico de Julio Iglesias y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Un tuit de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a causar sensación, tanto en los medios de comunicación, como en las redes sociales. En él, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha emitido su posición sobre las presuntas agresiones sexuales que el cantante Julio Iglesias habría cometido durante 2021 a las trabajadoras de sus mansiones. La noticia se ha dado a conocer en exclusiva por elDiario.es en colaboración de Univisión Noticias.

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda", ha manifestado Ayuso a través de su perfil de X (antes Twitter). "La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", ha concluido en una publicación que ha alcanzado casi 2 millones de visualizaciones.

De este modo, dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias han denunciado presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante. Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.

Las extrabajadoras han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan los medios de comunicación que han investigado el caso.

El relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas. Asimismo, alegan que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH. Y tú, ¿qué opinas de la posición de la presidenta madrileña?

Jesús Delgado Barroso
Soy redactor de Actualidad en El HuffPost. En mi día a día, estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mundo para transmitirlo de la forma más cercana y clara posible.

 

Sobre qué temas escribo

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada. Sin embargo, siempre huyo de la superficialidad y trato de encontrar enfoques creativos que aporten contexto y claridad a las noticias. Me interesa especialmente todo lo que sucede más allá de las fronteras de España, con especial atención al culebrón de la Casa Blanca, que cada día amanece con nuevas noticias capaces de poner el mundo patas arriba.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente. Siempre estoy ideando nuevos temas para presentar y analizar las últimas tendencias que se mueven entre los jóvenes… y los no tan jóvenes.

 

Mi trayectoria

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local. Poco después, terminé mi carrera con otra beca, esta vez en Cadena SER Andalucía.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

