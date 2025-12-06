Ángel Revuelta, profesor, enseña a sus compañeros la mejor chuleta que ha visto nunca: "El nivel es increíble"

El profesor Ángel Revuelta ha publicado un vídeo en sus redes sociales (@angelrevuelta6), donde suele publicar su día a día, además de temas relacionados con los profesores y alumnos, ha enseñado la que considera "la mejor chuleta que he visto".

El concepto de chuleta se traslada a las instituciones educativas, ya sean colegios, institutos o incluso la propia universidad, en el que un alumno, mediante métodos más o menos exóticos, se "salta" la norma más importante de un examen, no copiar las respuestas, y se apunta en algún lado ya sean fórmulas matemáticas o la biografía de Federico García Lorca.

Ángel ha llamado a varios de sus compañeros docentes para que reaccionen a la chuleta que ha hecho uno de sus alumnos: "He visto algunas, pero esta es la mejor". El objeto protagonista ha sido una sudadera y a los demás profesores les ha costado una barbaridad encontrar dónde estaba alojada.

"¿Dónde puede haber ahí (en la sudadera) una chuleta?", les preguntaba mientras rebuscaban en la prenda de ropa, pero les era "imposible, no hay chuleta". "Yo no la veo", decía uno de ellos.

La sorpresa tardó en llegar, pero encontraron las respuestas del examen apuntadas (e impresas) en la etiqueta de la sudadera. "Son unos cracks", reaccionaba una profesora por el ingenio del alumno en cuestión.

La conclusión final del profesor sobre la chuleta

Al final del vídeo, que ha acumulado más de 220.000 visualizaciones y casi 10.000 'me gusta' en menos de 24 horas, ha sido que esta demostración no lo ha hecho, ni mucho menos, para que incitar a los demás alumnos a hacer chuletas.

"No estoy incitando a hacer chuletas, no, no, no estoy incitando a nada, estoy intentando que mis compañeros se enteren porque el nivel que han cogido (los alumnos) es increíble", ha rematado el profesor.

En las reacciones del vídeo hay un comentario que ha destacado más que cualquiera, la de la usuaria Sofi, que advertía que haciendo las chuletas es una de las mejores formas de estudiar: "Casi nunca las llegas a utilizar". Carmen Montoya, otra usuaria, le ha respondido dándole la razón: "Muy cierto, solo con resumir y escribir pones tanta concentración que intentando copiar acabas estudiando".