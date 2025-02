Angy Fernández dice lo que muy pocos han verbalizado sobre Karla Sofía Gascón

La actriz y cantante Angy Fernández ha hablado abiertamente de lo sucedido con la actriz Karla Sofía Gascón, protagonista de la polémica de estas últimas semanas por sus polémicos tuits racistas.

"Oh, wow...", ha reaccionado Angy en primera instancia en sus declaraciones para Europa Press. Lo primero que ha mencionado después es que está intentando leer sobre lo sucedido, ver vídeos y comprobar cómo está, aunque sí ha confirmado que no la conoce.

"¿A qué hombre nominado a los Óscar le han hecho esta cancelación? A pocos. No sé si hay alguno. Ha pasado después. ¿Pero antes? No ha habido ninguna mujer, porque es una mujer, a la que hayan cancelado y masacrado de esta forma", ha opinado la cantante abiertamente.

Sin embargo, sí que ha aclarado que no está para nada de acuerdo con los tuits publicados por Sofía Gascón hace años. "Es verdad que lo que ha dicho no fue correcto en su momento, no estoy de acuerdo con esos tuits, hay que tener cuidado con lo que se dice, yo también he sido de soltar alguna perlita por la boca alguna vez, hay que tener humildad, que es lo que creo que deben tener todos", ha confesado.

"Yo no la conozco personalmente, solo sé que ha hecho un gran trabajo en Emilia Pérez y ojalá se dé cuenta de que esas cosas tiene que tener cuidado de cómo decirlas", ha añadido. Para Angy es un tema complicado porque por el hecho de "ser trans, la están machacando".