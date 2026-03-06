Una presentadora turca se lleva el aplauso de toda España al decir esta frase en español en pleno informativo

Desde hace unos días España y Turquía se han hermanado. El pueblo turco está en deuda con el pueblo español después de que una base española allí detectase un misil dirigido a Turquía que sirvió para su posterior destrucción.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que España participó en la operación del derribo del misil iraní sobre Turquía, que además fue monitorizada por el CAOC de Torrejón.

Gracias a eso, las redes sociales se han llenado de mensajes de turcos apoyando a Pedro Sánchez y de comentarios de ciudadanos de Turquía adoptando el toro como mascota, haciendo vídeos épicos con IA de los dos países y hasta pidiendo a su gobierno que haya implantes de pelo gratis para todos los españoles.

El periodista Özgur Hasan Altuncu fue de los primeros en elogiar a España: "Para demostrar nuestro apoyo a España y a su ejemplar líder, Pedro Sánchez, haremos más espacio para Zara y Bershka en nuestros armarios, aumentaremos el uso de BBVA en nuestras decisiones financieras y recomendaremos sin reservas SEAT y Cupra. Porque a veces la solidaridad más fuerte se demuestra con decisiones sencillas".

Pero, sin duda, el culmen de este agradecimiento ha tenido lugar en los informativos del canal Halk TV, cuya presentadora acabó mandando un mensaje en español en agradecimiento.

"Gracias por estar en el lado correcto de la historia. Gracias por representar la conciencia común de la humanidad", ha dicho en un perfecto español la presentadora. Un mensaje que ha corrido como la pólvora por redes sociales.

Japón, también con España

Pero no sólo Turquía esta in love de España y de Pedro Sánchez. Japón también ha iniciado una campaña para comprar productos españoles después de las amenazas de bloqueo de Donald Trump.

El presidente del partido comunista de Japón, Kazuo Shii, llegó a publicar el siguiente mensaje en su perfil de X: "El gobierno español condena el ataque a Irán como ilegal y se niega a permitir que aviones militares estadounidenses utilicen bases en España para atacar Irán".

"El presidente Sánchez declaró: 'La postura del gobierno español se resume en dos palabras: 'No a la guerra'. 'No se pueden resolver los problemas con combates ni bombas'. Esta es una declaración valiente que se niega a ceder ante las amenazas estadounidenses. El gobierno japonés debería tomarla como lección", dijo en la red social de Elon Musk el dirigente japonés.