Va a aparcar en el Mercadona, ve que hay alguien sin tarjeta en la plaza de movilidad reducida y la escena que se produce es para perder la fe en la humanidad
Va a aparcar en el Mercadona, ve que hay alguien sin tarjeta en la plaza de movilidad reducida y la escena que se produce es para perder la fe en la humanidad

El Reglamento General de Circulación lo deja claro, pero la gente no se entera. 

Un parking de un Mercadona en Madrid.
Un parking de un Mercadona en Madrid.

La regla es clara: en una plaza de movilidad reducida (PMR) no se puede aparcar sin tener la tarjeta correspondiente. Punto. No hay más. No sirve ni 'es un momentito' ni ninguna otra excusa.

Se trata, de hecho, de una infracción grave según el artículo 94 del Reglamento General de Circulación y supone una multa de hasta 200 euros, que se reduce a la mitad si recurres al pronto pago. Eso sí, no conlleva pérdida de puntos en el carnet.

Pese a que la teoría está muy clara, en la práctica muchos conductores siguen sin cumplir. Buen ejemplo de ello ha dado el usuario de TikTok PabloTovar__, que sí tiene tarjeta para usar esas plazas con su silla de ruedas y que ha tenido que soportar los malos modos de alguien que había aparcado allí sin que le correspondiese.

"Cansado de que esta situación se repita una y otra vez"

"Estoy muy cansado de que esta situación se repita una y otra vez. Estoy aquí, en un parking de Mercadona, en el que hay dos plazas de movilidad reducida. Bien, pues cuando he llegado había una señora que estaba aparcando y se estaba bajando del coche. Y, entonces, le he dicho: 'Perdona, ¿tienes la tarjeta de movilidad reducida?", cuenta.

"Me dice: 'No, no la tengo'. Le digo: 'Entonces, por favor, no ocupes esa plaza que la necesito para salir, que tengo que aparcar yo ahí'. Me mira con una cara muy seria y me perdona la vida y empieza a refunfuñar y a quejarse mientras se sube en el coche y lo quita de malas maneras", se lamenta el usuario.

Las plazas normales no son iguales

"He repetido esto ya en múltiples ocasiones pero lo repetiré las veces que haga falta hasta que esto se nos meta en la cabeza. Las plazas de movilidad reducida tienen una anchura suficiente como para que yo pueda bajar mi silla de ruedas. Yo no puedo aparcar en una casa estándar de las que hay cientos en Mercadona", advierte.

"Las plazas de movilidad reducida no son un capricho y en un parking en el que hay 100 plazas solo hay dos de movilidad reducida y solo en esas dos podemos aparcar las personas que lo necesitamos, no en el resto. Así que, por favor, no ocupéis las plazas de movilidd reducida aunque se aun momentito y aunque veáis que están libres", insiste. 

