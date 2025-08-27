Aparca bloqueando una rampa y lo que se encuentra cuando vuelve es una lección para no hacerlo más 

La popular cuenta de X Líos de vecinos, que acostumbra a difundir episodios graciosos que ocurren dentro de las comunidades de vecinos, casi como si fueran escenas de las series de Aquí no hay quien viva o La que se avecina, ha publicado la respuesta que ha tenido una persona a lo que ha visto delante de su casa.

Tal y como se puede observar en la imagen, un coche gris ha aparcado delante de una rampa, que hay en una acera y que está señalada con un vado, y ha generado una oleada de indignación.

Además de poder ser entrada y salida de un parking, también sirve para que las personas con movilidad reducida o que vayan en silla de ruedas puedan bajar la acera sin tener que hacer acciones de película o pedir ayuda.

Ante este aparcamiento, una persona ha cogido un spray negro y le ha pintado en la puerta del conductor y en la trasera de ese mismo lado la palabra "rampa" en mayúsculas para dejar claro que su aparcamiento condiciona la vida de la gente.

"Pues eso...", han escrito junto a esa imagen desde la cuenta de X de Líos de vecinos. Una lección que le han dado al conductor y que seguro que hará que en los siguientes aparcamientos buscar un sitio adecuado.