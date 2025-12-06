Liliane, de 89 años, redescubre la magia del correo postal: "Es una forma de viajar aunque mis piernas ya no me lleven"

Aunque no te lo creas, el origen del servicio postal se remonta a civilizaciones antiguas. Los faraones, en el antiguo Egipto, enviaban mensajes por mensajeros a través del Nilo. Los romanos, mientras, desarrollaron uno de los sistemas postales más avanzados de la antigüedad: era el llamado "Cursus Publicus" y tenía estaciones de relevo para cambiar caballos y mensajeros a lo largo de las vías romanas.

El servicio de Correos en España, conocido como Correos y Telégrafos, tiene más de 300 años de historia. Se estableció oficialmente en 1716 bajo el reinado de Felipe V y cabe destacar que fue uno de los primeros trabajos en los que antes se incorporó la mujer.

En la actualidad, el tradicional envío de la carta personal ha quedado ya algo desfasado. En su lugar, se suelen enviar avisos de bancos o entidades públicas y objetos comprados a través de internet. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), La paquetería continuó siendo el segmento postal más demandado y marcó la cifra récord de 1.216,6 millones de envíos en 2024 (+20 % interanual). Por el contrario, los envíos postales tradicionales, que engloban las cartas (ordinarias y certificadas), las postales y las notificaciones administrativas descendieron un 6 % con respecto a 2023, hasta los 1.260,7 millones de envíos, y acumularon una caída del 64 % con respecto a 2015.

¿Hace cuánto que no recibes tú una carta personal? A muchas personas les sigue haciendo mucha ilusión recibir cartas y recuperar esta bonita tradición. Liliane, una jubilada francesa de 89 años, hizo hace pocas semanas un llamamiento a través de Facebook para que personas de todo el mundo le escriban a ella y a sus compañeros de la residencia cartas personales con el interés de leerlas y sentirse acompañados.

“Escríbeme... el correo es para mí un tesoro, una forma de viajar aunque mis piernas ya no me lleven”, se podía leer en su publicación. "Si te apetece, escríbeme. Háblame de tu pueblo, de tu día, una anécdota, un recuerdo, un sueño..."

Decenas de cartas cada día

La publicación de Liliane ha provocado un "efecto llamada" y la residencia recibe ahora cada día decenas de cartas. "Quería escribirte y espero con esta carta que te encuentres en muy buena forma. Cuídate", se puede leer en una de las cartas recibidas.

"He recibido cartas de todos los lugares de Francia y de médicos, nietos, profesores...", asegura entusiamada la mujer al medio rtl.fr.

Sylvie Vigier, que trabaja en la residencia de ancianos, está igualmente sorprendida por la magnitud que ha adquirido toda esta historia. "Quizá no podamos responder a todo el mundo porque son muchísimas cartas. Pero lo agradecemos de corazón", ha dicho.

Porque para Liliane las cartas, son simplemente “caminos de amistad”. "Vínculos silenciosos”, como dice. Y ella sí quiere responder a todos los que han respondido a su llamada. “Todavía queda trabajo por hacer”, confiesa.

Si tú quieres escribir a Lliliane puedes hacerlo a través de la siguiente dirección:

Maison Chaumet

41, impasse des Griffons

43380 Saint-Privat-du-Dragon (France)