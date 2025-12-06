Le preguntan qué cambiaría de la Constitución y su respuesta es para llevarla al Congreso y aprobarla YA

La Constitución española cumple 47 años y está a puntito de entrar en la temida crisis de los 50, ¿le dará por el running, el pádel o mantendrá la dignidad? Para hablar de la salud de la carta magna, en El HuffPost preguntamos a los españoles qué tocarían, qué dejarían y qué es lo mejor y lo peor que tiene nuestro texto.

Una señora se ha pasado directamente el juego cuando, al preguntarle por los cambios que haría ha sido clara: "Daría toda la semana fiesta, no un puente ni nada, toda la semana entera, porque la gente joven está harta de trabajar. Hay que disfrutar más de la vida". Que así sea.

En la misma encuesta, la mayoría de españoles está a favor de reformar la Constitución para incluir algunos derechos como el del aborto. "Siento que todo aquello que no concuerde con la sociedad actual debería actualizarse", dice una joven, mientras otra mujer de algunos años más señala que "hay que modernizarla".

El empleo digno y la vivienda son dos de los temas más importantes para todos los encuestados y la mayoría reseña que por mucho que aparezca en la carta magna no se está aplicando.

"Puede que lo recoja, pero no está aplicándose y no es realidad", se lamenta una persona en referencia al artículo 35 y al 47 sobre el empleo y la vivienda, indicando que "se podría hacer algo, pero sería muy difícil aplicarlo porque al final el mercado se mueve por la ley de la oferta y de la demanda".

"Hay que tocarlo, hay que entender que la vivienda es un derecho para todes", añade una mujer.

¿Monarquía o república?

En plena vorágine nacional por la publicación de Reconciliación, las memorias del rey Juan Carlos desde el exilio, muchos españoles siguen preguntándose por la jefatura del Estado y si es acorde al siglo en que vivimos.

"Sí, debemos votarlo, porque al final [la Casa Real] son personas que están ahí porque nacieron en la familia en la que nacieron y son mantenidos de la población al final del día", comenta una joven. Otra persona, por el contrario, dice: "Mi opinión personal es que mantengo a la monarquía y estoy bastante de acuerdo con ella".

De hecho, en una encuesta a los lectores de El HuffPost se puede apreciar que el 82,25% de los consultados verían bien hacer cambios en la jefatura del Estado y poder elegirlo y que no sea un derecho de sangre. El 17,75% defiende quedarse con la actual monarquía cargo de Felipe VI y Leonor como heredera.