Aprovecha el día de Andalucía para recordar lo que le sirvieron cuando pidió una tostada con aceite y tomate en Galicia

El pasado viernes, 28 de febrero, como cada año, los andaluces y andaluzas celebraron el día de Andalucía por todo lo alto. Y como no podía ser de otra forma, las redes sociales se han llenado de reivindicaciones sobre todo lo que caracteriza a esta comunidad autónoma.

Sí, también de la gastranomía. Muchos han mostrado imágenes de platos típicos de la comunidad. Entre otras han publicado fotografías de pan con aceite y tomate, lo que muchos han criticado por considerar que este plato forma parte de más regiones españolas.

Ante el rifirrafe montado, la cuenta de X @alesucks__ ha aprovechado para recordar lo que le sirvieron en un bar de Galcia cuando pidió una tostada con aceite y tomate.

"Yo solo vengo a recodar lo que me trajeron cuando fui a Galicia y me pedí una tostada de aceite y tomate", ha escrito en una publicación en la red social, donde cumula más de 7.000 me gusta.

Junto a estas palabras, ha motrado una fotografía del plato en cuestión: una tostada con una rodaja de tomate encima, del aceite no hay rastro.