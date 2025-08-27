Aprovechan el look de Alcaraz y el propio US Open arrasa al sacarle esta comparación: en España triunfa 

La repercusión del look con el que el tenista español Carlos Alcaraz apareció este martes en su debut en el US Open, el último Grand Slam de la temporada, sigue dando mucho que hablar y generando una gigantesca repercusión a nivel mundial.

Alcaraz, que venció a Reilly Opelka por la vía rápida al ganar en tres sets 6-4, 7-5 y 6-4 en 2 horas 05 minutos, sorprendió a todos al salir completamente rapado. La explicación de ese repentino corte de pelo, como él mismo contó, fue debido a un erro de su hermano Álvaro: "Se equivocó con la maquinilla y la única manera de arreglarlo es raparlo".

Además, su vestimenta también dio mucho que hablar. Primero, en el calentamiento, lució una sin mangas de la firma Total 90 y después jugó con otra de color morado. Para completar, llevó el pantalón, los calcetines y las zapatillas del mismo color.

Con todo este tirón y la oleada de comentarios que hubo en redes sociales la propia cuenta del US Open quiso sacarle partido y consiguió una comparación que rápidamente se hizo viral.

"El mejor de los Borgoñas", escribió la cuenta junto a una imagen de Alcaraz y de Nadal, también en la pista neoyorkina y también luciendo una equipación completamente morada (salvo por las zapatillas y los calcetines) en la edición del 2022.

En cuestión de horas su publicación ha superado los 225.000 visualizaciones y los 7.000 me gusta. Ese tuit está siendo muy aplaudido y es el perfecto resumen de la buena salud del tenis español y de que el relevo del balear no puede estar en mejores manos con Alcaraz.