Arturo Pérez-Reverte carga sin miramientos contra Almudena Ariza: "Sólo es una señora con viejos complejos..."

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha respondido en X a un mensaje de un usuario donde le comentan lo que la periodista Almudena Ariza, corresponsal de TVE, ha dicho de él en un máster de Periodismo.

Ariza, Licenciada en Ciencias de la información por la Facultad de Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es una de las corresponsales estrella de la cadena pública, donde trabaja desde el año 2000 con varios intervalos profesionales.

Además, la periodista ha recibido numerosos premios, entre ellos Premio Alejandro Alejandro Echevarría de la Fundación Comunicando Futuro, el Premio Iris 2024 de la Academia de Televisión y el Premio Europeo de Periodismo Salvador de Maradiaga que entrega la Asociación de Periodistas Europeos y las oficinas en España de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo.

"Una señora con viejos complejos infantiles"

En la red social de Elon Musk, un usuario le ha preguntado directamente al escritor, con más de 27 millones de ejemplares vendidos, por las palabras de Ariza. Concretamente le ha dicho: "¿Qué opina de que una mediocre sectaria y poco objetiva como Almudena Ariza lo ataque a usted en un master de periodismo, lo llame marichulo y desprecie una biografía profesional como reportero que todos conocemos y muchos admiramos?".

Para el escritor de Cartagena, esto son "viejos rencores de la criatura" por lo que vivieron en los 80 y 90 en la televisión cuando "éramos otros los que cubríamos las guerras y lo hacíamos de verdad".

"Viejos rencores de la criatura, estimado amigo. De cuando (años 80, 90) en la tele éramos otros los que cubríamos las guerras y lo hacíamos de verdad, de otra manera. Sólo es una señora con viejos complejos infantiles queriendo matar a su padre. No hay que darle más importancia", ha dicho concretamente Arturo Pérez-Reverte, con más dos millones de seguidores en la red social.