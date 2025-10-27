Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre el premio Planeta de Juan del Val y ojo porque no da puntada sin hilo
La concesión del premio al colaborador de 'El Hormiguero', dotado con un millón de euros, sigue dando que hablar.
El próximo 4 de noviembre saldrá a la venta Vera, una historia de amor, el libro con el que Juan del Val, colaborador de El Hormiguero, ha ganado el premio Planeta, dotado con un millón de euros.
Un premio que ha dado que hablar tanto en el ámbito periodístico como en el ámbito literario. "Parece que soy polémico y yo creo que no lo soy tanto a la hora de hablar de política o de analizar la actualidad. Intento decir lo que pienso, pero no con vocación de provocar, en absoluto, simplemente, cuento las cosas como las veo", dijo a El HuffPost unas horas después de recibir el galardón.
Muchos se han pronunciado sobre la idoneidad de que Juan del Val haya ganado el premio pero faltaba uno de los escritores más vendidos de España: Arturo Pérez-Reverte. Según Business Insider, el escritor de Cartagena ha vendido unos 27 millones de ejemplares entre todas sus novelas.
La opinión de Reverte
En X, donde tiene 2,5 millones de seguidores, Arturo Pérez-Reverte suele responder a las preguntas de sus lectores, a los que, como ha dicho en más de una entrevista, considera "amigos".
"Le parece justo ganador Juan del Val del premio planeta? Lo comparan con Corin Tellado. Que opina? Buenas noches!", le han preguntado. Y él, para sorpresa de muchos, ha respondido.
"El Planeta no es un premio que se gane o se pierda. Es el lanzamiento comercial de un libro que se pretende vender mucho. Considerado desde ese punto de vista, nada hay que objetar. Cada editor hace las promociones como le parece adecuado", ha señalado el escritor en un mensaje en la red social de Elon Musk que muchos ven como un dardo a quien entrega el premio más que al que lo recibe.
En las respuestas, muchos usuarios han mostrado su mosqueo por la insinuación de Reverte sobre el hecho de que un concurso que supuestamente es anónimo premie a autores conocidos, como pasó con Sonsoles Ónega.
"Quizá el problema sea abrir una convocatoria pública en la que el resto de escritores se presentan para nada, ya que, como bien dice Arturo, es un lanzamiento comercial de un libro ya elegido de antemano", dice un usuario.