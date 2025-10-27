Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre el premio Planeta de Juan del Val y ojo porque no da puntada sin hilo
Virales

Virales

Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre el premio Planeta de Juan del Val y ojo porque no da puntada sin hilo

La concesión del premio al colaborador de 'El Hormiguero', dotado con un millón de euros, sigue dando que hablar. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Arturo Pérez-Reverte y Juan del ValEl Hormiguero

El próximo 4 de noviembre saldrá a la venta Vera, una historia de amor, el libro con el que Juan del Val, colaborador de El Hormiguero, ha ganado el premio Planeta, dotado con un millón de euros. 

Un premio que ha dado que hablar tanto en el ámbito periodístico como en el ámbito literario. "Parece que soy polémico y yo creo que no lo soy tanto a la hora de hablar de política o de analizar la actualidad. Intento decir lo que pienso, pero no con vocación de provocar, en absoluto, simplemente, cuento las cosas como las veo", dijo a El HuffPost unas horas después de recibir el galardón. 

Muchos se han pronunciado sobre la idoneidad de que Juan del Val haya ganado el premio pero faltaba uno de los escritores más vendidos de España: Arturo Pérez-Reverte. Según Business Insider, el escritor de Cartagena ha vendido unos 27 millones de ejemplares entre todas sus novelas. 

La opinión de Reverte

En X, donde tiene 2,5 millones de seguidores, Arturo Pérez-Reverte suele responder a las preguntas de sus lectores, a los que, como ha dicho en más de una entrevista, considera "amigos". 

"Le parece justo ganador Juan del Val del premio planeta? Lo comparan con Corin Tellado. Que opina? Buenas noches!", le han preguntado. Y él, para sorpresa de muchos, ha respondido. 

"El Planeta no es un premio que se gane o se pierda. Es el lanzamiento comercial de un libro que se pretende vender mucho. Considerado desde ese punto de vista, nada hay que objetar. Cada editor hace las promociones como le parece adecuado", ha señalado el escritor en un mensaje en la red social de Elon Musk que muchos ven como un dardo a quien entrega el premio más que al que lo recibe. 

En las respuestas, muchos usuarios han mostrado su mosqueo por la insinuación de Reverte sobre el hecho de que un concurso que supuestamente es anónimo premie a autores conocidos, como pasó con Sonsoles Ónega. 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

"Quizá el problema sea abrir una convocatoria pública en la que el resto de escritores se presentan para nada, ya que, como bien dice Arturo, es un lanzamiento comercial de un libro ya elegido de antemano", dice un usuario. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco