Avisan del "efecto de agua muerta" que afecta a los trabajadores mayores de 50 años en las empresas

Un fenómeno conocido como “efecto de aguas muertas” está afectando de manera particular a los trabajadores de más de 50 años, según recogen en el diario hartz. Este término, que proviene de la navegación y describe cómo las corrientes invisibles ralentizan el paso de un barco, lo cual se aplica en el ámbito laboral.

Y es que, según estos expertos, los empleados con más de medio siglo de experiencia se enfrentan a una presión adicional en empresas en proceso de reestructuración, transformación digital o reducción de costes. Su conocimiento y antigüedad, junto con salarios más altos, los convierten en objetivos de discriminación sutil: sobrecarga de trabajo, exclusión y falta de reconocimiento.

Un lector de 58 años relató en una carta que sufre acoso diario por parte de sus superiores y que cambiar de empleo no es una opción viable. La pregunta que muchos se hacen es cómo gestionar esta situación cuando renunciar no es posible.

Ante este problema las propuestas son varias, como por ejemplo documentar incidentes, mantener una comunicación basada en hechos, reforzar la presencia profesional y buscar apoyo externo a través de asesores laborales o grupos de autoayuda.

También se recomienda cuidar la vida fuera del trabajo: aficiones, aprendizaje continuo, ejercicio físico y relaciones personales sólidas contribuyen a mantener la resiliencia y la motivación.