Ayuso lanza con pocas palabras una crítica rotunda a la felicitación de Sánchez por el 12 de octubre: spoiler, no sorprende a nadie

Jesús Delgado Barroso
La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz AyusoEFE

Ayuso vuelve a lanzar otra de sus contundentes críticas a Pedro Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado este domingo al presidente del Gobierno de alimentar "la guerra de trincheras y de odios" y le ha recriminado que haya decidido no ser "el presidente de todos los españoles". Así lo ha indicado en declaraciones al canal de televisión regional Telemadrid, después de ser preguntada por la ausencia de la bandera de España en el vídeo que Sánchez ha publicado en redes sociales para felicitar este Día de la Hispanidad.

"Él ha decidido que no es el presidente de todos los españoles y que España como nación, como proyecto que somos, es lo menos importante para él", ha remarcado antes de asistir a los actos del Día de la Fiesta Nacional. En esta línea, ha recalcado que, frente a ello, Sánchez "está al sondeo, a la demoscopia, al guerracivilismo y a abrir brechas entre españoles". "Esto es una cuestión de paciencia hasta que podamos cambiar las cosas", ha agregado.

Según ha expuesto la presidenta regional, Sánchez está alimentando "la guerra de trincheras, de odios" desde que "vio que se le acababa el negocio, sobre todo en la segunda parte de su mandato". "Es el responsable de tener a una nación unida, regiones hermanas y ciudadanos cohesionados. Pero está a otra cosa", ha lamentado. En este sentido, ha tildado de "insensato e imperdonable" este tipo de actitudes en las que desde "la cúpula se fomenta todo esto", de modo que la política "lo impregna todo" y el "choque" es el protagonista principal.

La presidenta regional también se ha referido a la decisión del líder de Vox, Santiago Abascal, de seguir el desfile desde la calle y no desde la tribuna de invitados, para remarcar que, como representantes de todos los madrileños, ha optado por "estar con el Rey, con los símbolos del Estado".

El vídeo de Sánchez

En el vídeo, publicado X (antes Twitter) y realizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en el que, con el mensaje de “Creemos en España. Creemos en ti” se combinan imágenes de parajes naturales y grandes infraestructuras; de bailes regionales y gastronomía; de Sánchez y el ministro José Manuel Albares en reuniones internacionales, además de gaiteros y cooperantes. "Un día para celebrar nuestra cultura, enorgullecernos de nuestro presente y mirar juntos hacia el futuro", afirma.

