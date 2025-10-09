Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Nuevas Generaciones del PP se meten con Emilio Delgado y su respuesta es todo un dardo envenenado para Ayuso
Virales

Virales

Nuevas Generaciones del PP se meten con Emilio Delgado y su respuesta es todo un dardo envenenado para Ayuso

No se queda callado.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Emilio Delgado en la Asamblea de Madrid.TWITTER MAS MADRID

Las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid han cargado contra el diputado y coportavoz de Más Madrid en la Asamblea de MadridEmilio Delgado, vía X, un ataque que ha recibido como respuesta todo un dardo envenenado hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Todo ha empezado cuando las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid han publicado a través de su cuenta en la red social X -anteriormente conocida como Twitter- una burla: "Jajajajaja ánimo".

Acto seguido, las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid han adjuntado una imagen en la que se puede ver una fotografía en grande del coportavoz de Más Madrid en la Asamblea con el texto: "Última hora: Más Madrid cero escaños".

Así, las Nuevas Generaciones del PP de Madrid se han querido burlar del diputado de la Asamblea en referencia a sus declaraciones en una entrevista con el diario El País donde ha dejado caer que puede que se presente como candidato de su partido a las elecciones autonómicas de la comunidad de Madrid frente a Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, la respuesta del coportavoz de Más Madrid no se ha hecho esperar y, a través también de su cuenta en X, ha citado el tuit de Nuevas Generaciones del PP y ha devuelto el palo sin pestañear.

"Ánimo, dicen… ánimo va a necesitar vuestra jefa como el pelucas entre en la trena y tenga que pagar sola los dos pisazos de lujo sin la cobertura de Quirón…", ha contestado Delgado (@EmilioDelgadoOr).

Así, el político madrileño ha hecho referencia a la imputación del Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien está acusado de a acusaciones de fraude fiscal y falsificación en documento mercantil relacionado con el Grupo Quirón.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 