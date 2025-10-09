Nuevas Generaciones del PP se meten con Emilio Delgado y su respuesta es todo un dardo envenenado para Ayuso

Las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid han cargado contra el diputado y coportavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, vía X, un ataque que ha recibido como respuesta todo un dardo envenenado hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Todo ha empezado cuando las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid han publicado a través de su cuenta en la red social X -anteriormente conocida como Twitter- una burla: "Jajajajaja ánimo".

Acto seguido, las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid han adjuntado una imagen en la que se puede ver una fotografía en grande del coportavoz de Más Madrid en la Asamblea con el texto: "Última hora: Más Madrid cero escaños".

Así, las Nuevas Generaciones del PP de Madrid se han querido burlar del diputado de la Asamblea en referencia a sus declaraciones en una entrevista con el diario El País donde ha dejado caer que puede que se presente como candidato de su partido a las elecciones autonómicas de la comunidad de Madrid frente a Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, la respuesta del coportavoz de Más Madrid no se ha hecho esperar y, a través también de su cuenta en X, ha citado el tuit de Nuevas Generaciones del PP y ha devuelto el palo sin pestañear.

"Ánimo, dicen… ánimo va a necesitar vuestra jefa como el pelucas entre en la trena y tenga que pagar sola los dos pisazos de lujo sin la cobertura de Quirón…", ha contestado Delgado (@EmilioDelgadoOr).

Así, el político madrileño ha hecho referencia a la imputación del Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien está acusado de a acusaciones de fraude fiscal y falsificación en documento mercantil relacionado con el Grupo Quirón.