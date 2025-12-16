Australia vincula el atentado de Bondi a la ideología del Estado Islámico

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó este martes que el atentado terrorista cometido en Bondi estuvo motivado por la ideología del Estado Islámico (EI), un extremismo "de odio", y subrayó que, según la información preliminar, los autores actuaron solos.

"Parece que estuvo motivado por la ideología del Estado Islámico. La ideología que ha existido durante más de una década y que condujo a esta ideología de odio y, en este caso, a la disposición para cometer asesinatos en masa", dijo Albanese en una entrevista con la cadena pública ABC.

El mandatario calificó el ataque, perpetrado presuntamente por un padre y su hijo, como un acto "meticuloso, calculado y a sangre fría", que ha conmocionado al país y golpeado uno de los lugares más emblemáticos de Australia. "No es quienes somos como nación. Somos un país que abraza la tolerancia y el respeto", señaló.