Baja con el uniforme del trabajo al Starbucks y el mensaje que le dejan en el vaso es sublime

Álvaro Palazón
Una mujer sostiene un vaso de Starbucks en una imagen de archivo.JEWEL SAMAD via AFP via Getty Images

Maravilloso momento el que se ha vivido en redes sociales con la publicación de @barbie_context que ha resubido a la red social X una imagen que está generando tantas risas como aplausos. 

Es habitual que cafeterías como Starbucks pongan el nombre de los clientes en su vaso y, a veces, se toman alguna que otra licencia para tener un detalle con la persona que ha gastado dinero en su tienda. 

"Hoy bajé por mi Starbucks y la persona que me atendió me puso en mi vaso 'gracias por salvar vidas'", dice un hombre junto a una foto en la que sale con lo que parece un epi o un traje de un cirujano. 

Concretamente aparece con un un gorro y una mascarilla quirúrgica, gafas y un clásico traje azul que suelen llevar en los hospitales. Lo que la persona que le puso el mensaje en el café no sabía es que él es realmente el de la limpieza.  

"Soy el de la limpieza", pone justo debajo en rojo. Esto ha generado cientos de mensajes en X, que afirman que aunque no salve vidas de forma directa, su labor también es fundamental en la sociedad. 

"Es tan importante como cualquier otro. Su función ayuda a mantener los espacios descontaminados, así que si. También salvas vidas", "Hay evidencia de que una limpieza hospitalaria de alta calidad — con protocolos, capacitación y uso adecuado de desinfectantes — reduce infecciones intrahospitalarias, y en algunos estudios también se observa una caída de mortalidad asociada" y "¿Y la mentira? si es la verdad, la gente que se encarga de la limpieza, que sería el mundo sin ellos, nada cómo entrar a un sitio y que huela a lavanda, y se vea todo limpiecito. Héroes sin capa del día a día, y los de los hospitales, son superhéroes" dicen los comentarios. 

