Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La FIFA da el 'Premio de la Paz' a Trump y en RTVE lo definen con una frase antológica
Virales
Virales

La FIFA da el 'Premio de la Paz' a Trump y en RTVE lo definen con una frase antológica

El presidente de EEUU ha recibido el homenaje de la FIFA en pleno sorteo del Mundial de EEUU, México y Canadá 2026, por "promover la paz y la unidad".

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Donald Trump, con su medalla al 'Premio de la Paz' de la FIFA
Donald Trump, con su medalla al 'Premio de la Paz' de la FIFAFIFA via Getty Images

Donald Trump hoy dormirá contento. El presidente de EEUU ha recibido este viernes el 'Premio de la Paz' de la FIFA durante el sorteo del Mundial de fútbol 2026 que albergará su país junto con México y Canadá. En una gala montada con él de gran protagonista y para sorpresa de absolutamente nadie, el magnate estadounidense ha recibido el homenaje de su amigo y presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En la presentación del premio, que la FIFA entregaba por primera vez, Infantino ha destacado la "acción extraordinaria" de Trump para "promover la paz y la unidad" en todo el planeta.

"Todos sufrimos por los niños que sufren, lloramos por las madres que sufren, todos queremos ver futuro y he sido testigo de ver las firmas de los acuerdos de Abraham, la paz en Gaza, la paz entre Camboya y Tailandia, entre Ruanda y la República del Congo...", ha señalado el líder del fútbol mundial con Trump al lado. 

El premio, medalla incluida que no ha dudado en ponerse él mismo, ha venido precedido de un vídeo destacando vida y milagros de Donald Trump en su faceta de 'hacedor de paz'. Una pura "hagiografía", como lo ha definido Marcos López, periodista de RTVE que comentaba la gala del sorteo del Mundial. 

Pero la puntilla ha llegado con el matiz de Francisco José Caro, otro de los habituales del fútbol en RTVE. El periodista ha señalado, nada más conocer la concesión del 'Premio de la Paz' a Trump, que le daban "el premio de consolación" al quedarse sin su deseado Nobel de la Paz.

Todo, en una ceremonia "política a mayor gloria del presidente de EEUU", ha rematado de nuevo Marcos López, estupefacto por el desarrollo de la gala del sorteo en Washington, que durante largo rato se convirtió en un mero mitin trumpista. 

Minutos más tarde, Trump volvería al escenario, junto a Claudia Sheinbaum y Mark Carney, como jefes de Estado de los tres países anfitriones para dar inicio, ya de una santa vez, al verdadero sorteo... previo nuevo acto protocolario.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 