Preguntan a Donald Trump cómo ve a España para el Mundial de 2026: pocas veces estarán tan de acuerdo con él
"Buena suerte, España, buena suerte...".

Juan De Codina
Fotomontaje de Lamine Yamal y Donald Trump
Fotomontaje de Lamine Yamal y Donald TrumpGetty Images (Montaje: HuffPost)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, galardonado por la FIFA al Premio de la Paz durante el sorteo del Mundial de 2026 de EEUU, México y Canadá, ha sido preguntado por su opinión sobre España de cara al torneo que se celebrará el próximo junio de 2026 y ojo porque ha sorprendido.

Sorprende para ser él, ya que no se ha desmarcado mucho de las opiniones de los expertos en fútbol, que ven a la selección española como una de las máximas candidatas a llevarse el Mundial y uno de los equipos nacionales que mejor "juega" al fútbol.

Para Trump, sin duda alguna, es "definitivamente una de las favoritas, un gran equipo, SIEMPRE ha sido un gran equipo". De hecho, justo después, se ha declarado "un gran fan" de España. "Me encanta el país", ha confesado frente a los micrófonos de TVE.

"Pero diría que España tiene una muy buena oportunidad... Buena suerte, España, buena suerte", ha zanjado el mandatario estadounidense, a quien le han hecho protagonista del sorteo y, por ende, ha recibido multitud de críticas.

El Premio de la Paz de Trump

Las redes sociales han explotado de sorpresa al ver como Gianni Infantino, presidente de la FIFA, vanagloriaba a Donald Trump entregándole un trofeo al que llamaban "Premio de la paz", además de una medalla que, según Infantino, "puedes llevar a todas partes".

"Me lo voy a poner ahora", replicaba Trump y llevándose, una vez más, todos los focos, mientras aplaudía Infantino. En RTVE no daban crédito y el colaborador deportivo de RTVE, Paco Caro, soltaba en plena retransmisión que le habían dado "el premio de consolación" en detrimento de que no le dieran el Nobel de la Paz.

¿Buena suerte de España?

Después de poco más de hora y media de relleno, el sorteo ha elegido los 12 grupos de 4 equipos cada uno y... ¡España ya conoce sus rivales! La selección de Luis De La Fuente se enfrentará a Arabia Saudí, Uruguay y Cabo Verde.

Juan De Codina
Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 