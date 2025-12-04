El actor Liam Cunningham firma el tuit del día al reaccionar a la polémica de Eurovisión e Israel

El actor irlandés Liam Cunningham, reconocido por su papel de Davod Seaworth en la popularísima serie de HBO, Juego de Tronos, ganador dos premios IFTA y un BAFTA, ha firmado uno de los tuits del día sobre la reciente polémica de Eurovisión e Israel.

La Unión Europea de Radiodifusión, tras celebrar la 95ª Asamblea General, ha decidido no expulsar a Israel de Eurovisión, certamen que organiza, a pesar del conflicto en Palestina, donde ha causado más de 60.000 muertos, entre ellos miles de niños. Esto ha provocado un auténtico terremoto en el mundo eurovisivo y uno de los primeros en reaccionar ha sido el presidente de RTVE, José Pablo López, que anunciaba la retirada de España del concurso.

Ni siquiera la televisión pública retransmitirá las semifinales ni la final. Además, otros países como Eslovenia, Países Bajos e Irlanda han hecho oficial su salida del concurso.

La polémica ha llegado a las redes sociales y hasta el propio Cunningham ha alzado la voz, pues es reconocido por su activismo en la defensa de los derechos humanos y ha sido uno de los altavoces más participativos en la protesta contra el "genocidio" en la Franja de Gaza por parte de Israel.

"Si tienes problemas con países que se retiran..."

El actor ha publicado un tuit en su perfil oficial de X (@liamcunningham1) que ha acumulado más de 50.000 visualizaciones y más de 6.000 'me gusta' en apenas una hora.

"Si tienes problemas con países que se retiran de un concurso musical porque uno de ellos está cometiendo genocidio y desmembrando niños a diario, tienes que analizarte bien", ha escrito Cunningham.

El 'sí' de Eurovisión a Israel y el 'no' de España a Eurovisión

Han sido muchas las reacciones a la retirada de España del certamen, como el actor Juan Diego Botto, el presentador de televisión Jordi Cruz, o la corresponsal de TVE, Almudena Ariza, aplaudiendo la decisión y criticando a la UER por incluir al país hebreo.

En X la palabra Eurovisión se ha vuelto tendencia y en España son ya más de 142.000 tuits respecto a la polémica.