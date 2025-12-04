Israel seguirá en Eurovisión: la UER decide su permanencia tras un tenso debate y España se retira del concurso

Eurovisión dice 'sí' a Israel... y por ende España dice 'no' a Eurovisión. La 95ª Asamblea General de la UER, organizadora del concurso, ha decidido mantener al país hebreo como participante del certamen, pese a las protestas de un grupo de países encabezado por España. La reacción ha sido inmediata. RTVE, como representante de la delegación española, ha anunciado la retirada del concurso, tal y como había prometido meses atrás.

La salida de España no es la única que ha llegado tras confirmarse el apoyo a Israel. Países Bajos también ha hecho oficial su salida.

Como recuerda RTVE, la retirada española implica que RTVE no retransmitirá ni las semifinales del 12 y 14 de mayo ni la final de Eurovisión, prevista para el 16 de mayo en Viena (Austria).

RTVE junto con otros 7 países ha solicitado por escrito la votación secreta en la Asamblea. La presidencia de UER ha denegado a RTVE la realización de una votación específica sobre la participación de Israel. Esta decisión acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo.

En su intervención ante la Asamblea General previa a las votaciones, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, ha explicado que la Corporación “reconoce y valora” las medidas adoptadas por la UER y el Grupo de Referencia para defender los principios y valores centrales del Festival de Eurovisión. “Sin embargo, consideramos que estas medidas son insuficientes”, ha señalado.

“No gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral”, ha remarcado.

El responsable de la Corporación también ha expresado su preocupación por la instrumentalización del voto en las recientes ediciones y la ausencia de sanciones a este respecto. “No deberíamos aceptar dobles raseros. La neutralidad y transparencia es un objetivo común para garantizar un resultado veraz que respete a la audiencia y a los ciudadanos”, ha señalado.

Por este motivo, RTVE ha reclamado una votación secreta para todas las votaciones previstas hoy en la Asamblea Geberal, tanto programadas como no, en relación al Festival de Eurovisión.

También ha solicitado una votación sobre la posible suspensión temporal de la participación de KAN por un periodo mínimo de un año, con la opción de una revisión posterior al término de este periodo y ha avanzado que en caso de no aprobarse, RTVE no podrá participar en esta edición.

Ha destacado que la dirección de la UER y de Eurovisión “está causando una de las mayores tensiones internas en la historia de la organización”. Creemos firmemente que nunca debería haberse llegado a esta situación”, ha subrayado.

El secretario general de RTVE ha añadido que el asunto de las sanciones sobre Israel por su continuado incumplimiento de las normas del Festival de Eurovisión debería haberse abordado a un nivel ejecutivo y no trasladando el conflicto a la Asamblea, para evitar la situación de tensión entre los diferentes miembros.

Finalmente, Alfonso Morales ha señalado que RTVE mantiene esta posición “desde el respeto y la profunda preocupación por la complicada situación en la que nos encontramos y con la esperanza de que seamos capaces de continuar adelante y permanecer unidos en UER”.

En el transcurso de la Asamblea y tras la intervención de los representantes de los diferentes países, se han votado las nuevas medidas adoptadas por la UER y el Grupo de Referencia. Las nuevas normas han salido adelante con 738 votos a favor de las nuevas medidas, 264 en contra y 120 abstenciones.

Comparecencia de José Pablo López en la comisión de control parlamentario de RTVE

Se avecinaba tensa la cita y, ciertamente, los pronósticos se cumplieron en este punto. Con España (representada por RTVE) haciendo fuerza para la expulsión de la delegación hebrea, se logró que la votación fuera secreta, tras recibir el apoyo de una decena de países que querían un proceso sin presión de otros miembros.

Desde hace meses, el ente público venía defendiendo su decisión de no participar en la próxima edición de Eurovisión si la organizadora mantenía a Israel en el programa oficial. ""Nuestra posición es la misma de hace meses, cuando dijimos que la presencia de Israel es insostenible", afirmaba hace días el presidente de RTVE, José Pablo López.

En una comparecencia en el Congreso, José Pablo López añadía que el 'veto' se debía a dos motivos: "Por el genocidio en Gaza [...] y por el incumplimiento sistemático de Israel de las normas del propio concurso, ya que lo ha usado políticamente, ha intentado influir en el resultado y no ha sido sancionado".