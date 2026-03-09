Cuándo son las elecciones en Castilla y León: fecha exacta de la votación y resultados

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer en Burgos. EFE/Santi Otero

El año 2026 está siendo especialmente intenso en lo que a comicios electorales se refiere. Tras las elecciones autonómicas de Extremadura y Aragón, llega el turno de Castilla y León. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, convocó las elecciones el pasado mes de enero, apurando los plazos de la legislatura.

La fecha ya está marcada en el calendario: las urnas se abrirán el domingo 15 de marzo. Los ciudadanos de las 9 provincias de Castilla y León están llamados a la cita electoral.

Los resultados de 2022 desembocaron en un gobierno de coalición entre el PP y Vox, con Mañueco al frente. Sin embargo, la extrema derecha rompió el pacto en 2024, por lo que el PP ha gobernado en solitario desde entonces.

Mañueco busca revalidar el cargo que ocupa desde 2019. En su primera legislatura gobernó en coalición con Ciudadanos, aunque adelantó elecciones en 2022. Fue entonces cuando inició el pacto con Vox, lo que supuso que la fuerza de extrema derecha entrase por primera vez en el ejecutivo de una comunidad autónoma.

Fecha de las elecciones de Castilla y León

Las elecciones en Castilla y León son el domingo 15 de marzo. Los colegios electorales se abren a las 9.00 y cierran a las 20.00, momento en el que arranca el escrutinio.

En el caso de que hayas solicitado el voto por correo, recuerda que tienes hasta el miércoles 11 de marzo para ejercer tu derecho.

El recuento de votos es público y cualquier ciudadano puede presenciarlo en un colegio electoral con total transparencia.

Cuándo se conocen los resultados electorales

Otra de las dudas más recurrentes en unas elecciones es la de cuándo se conocen los resultados.

Teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en los comicios de Extremadura y Aragón, lo habitual es que el resultado definitivo se conozca alrededor de las 22.30. En este momento habrá aproximadamente un 90% de los votos escrutados, por lo que el reparto de escaños no variaría mucho. Mientras tanto, y una vez se cierren las urnas, puedes consultar los datos en tiempo real.

El domingo puedes irte a la cama conociendo quién ha ganado las elecciones. Sin embargo, cuestión diferente es la de saber quién va a gobernar.

Las encuestas coinciden en señalar la victoria de Mañueco, pero sin votos suficientes como para gobernar en solitario. En principio, necesitaría los apoyos de Vox para poder formar gobierno.

La sesión constitutiva de las cortes está prevista para el 14 de abril de 2026.