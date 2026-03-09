Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Putin expresa el apoyo "inquebrantable" de Rusia a Irán
Global
Global

Putin expresa el apoyo "inquebrantable" de Rusia a Irán

Tras la elección de Mojtaba Jamenei como líder supremo de Irán.

Elena Santos
Elena Santos
Putin, fotografiado el 4 de marzo de 2026 en Moscú.Russia. Putin visited Russia's Interior Ministry to deliver the annual speech to top police officers. (Photo by Contributor/Getty Images)
Putin, fotografiado el 4 de marzo de 2026 en Moscú.Contributor#8523328

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha expresado este lunes su apoyo "inquebrantable" a Irán, después de que se haya conocido que Mojtaba Jamenei —hijo de Ali Jamenei, fallecido en los primeros bombardeos de Estados Unidos e Israel, iniciados el sábado 28 de febrero—es el nuevo líder supremo del país.

”Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. Le deseo éxito en las tareas difíciles que enfrenta”, señala la felicitación de Putin, difundida por el Kremlin y recogida por EFE.

Rusia y China son los principales amigos de Teherán, como recordó aquí nuestra compañera Carmen Rengel, que al menos hasta la fecha se han mantenido distanciados de la guerra, adoptando una postura pragmática en la que resulta mejor no moverse que equivocarse de paso.

El mensaje de Putin

En su mensaje, Putin destacó que el mandato del hijo de Jameneí requiere "gran coraje y dedicación": "Confío en que continuará con honor la labor de su padre y que unirá al pueblo iraní durante estas duras pruebas".

Putin conversó el viernes por teléfono con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, a quien reiteró las condolencias de Moscú por el asesinato del líder supremo del país persa, Ali Jameneí, y miembros de su familia, recuerda EFE. 

El ruso abogó por un ”cese inmediato de las hostilidades” y un rápido retorno a la diplomacia. En la llamada, Pezeshkian agradeció la solidaridad de Rusia.

La elección del sucesor

El hijo del difunto Ali Jamenei fue elegido este domingo como nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán por la Asamblea de Expertos del país.

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Los ayatolás y los diputados iraníes habían pedido acelerar la elección del sucesor, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había avisado de que el elegido no duraría mucho en el poder si no tenía primero su beneplácito.

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos