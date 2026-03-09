Putin expresa el apoyo "inquebrantable" de Rusia a Irán

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha expresado este lunes su apoyo "inquebrantable" a Irán, después de que se haya conocido que Mojtaba Jamenei —hijo de Ali Jamenei, fallecido en los primeros bombardeos de Estados Unidos e Israel, iniciados el sábado 28 de febrero—es el nuevo líder supremo del país.

”Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. Le deseo éxito en las tareas difíciles que enfrenta”, señala la felicitación de Putin, difundida por el Kremlin y recogida por EFE.

Rusia y China son los principales amigos de Teherán, como recordó aquí nuestra compañera Carmen Rengel, que al menos hasta la fecha se han mantenido distanciados de la guerra, adoptando una postura pragmática en la que resulta mejor no moverse que equivocarse de paso.

El mensaje de Putin

En su mensaje, Putin destacó que el mandato del hijo de Jameneí requiere "gran coraje y dedicación": "Confío en que continuará con honor la labor de su padre y que unirá al pueblo iraní durante estas duras pruebas".

Putin conversó el viernes por teléfono con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, a quien reiteró las condolencias de Moscú por el asesinato del líder supremo del país persa, Ali Jameneí, y miembros de su familia, recuerda EFE.

El ruso abogó por un ”cese inmediato de las hostilidades” y un rápido retorno a la diplomacia. En la llamada, Pezeshkian agradeció la solidaridad de Rusia.

La elección del sucesor

El hijo del difunto Ali Jamenei fue elegido este domingo como nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán por la Asamblea de Expertos del país.

Los ayatolás y los diputados iraníes habían pedido acelerar la elección del sucesor, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había avisado de que el elegido no duraría mucho en el poder si no tenía primero su beneplácito.