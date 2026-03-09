Ayuso pondrá en toda una línea del metro de Madrid lockers para recibir paquetes de Amazon o Seur 

Si vives en Madrid y siempre el paquete de Amazon te llega cuando no estás en casa, ahora tienes una solución. Al menos, si vives cerca de una estación de la línea 3 de Metro de Madrid (la amarilla que va de Moncloa a El Casar). La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha comenzado a instalar en dicha línea las primeras taquillas inteligentes del proyecto Metropaq, una iniciativa pionera que permitirá a los usuarios recoger pedidos de comercio electrónico en las estaciones del suburbano. El despliegue contempla la colocación de tres terminales de diferentes tamaños en cada una de las 19 estaciones de este trazado.

Este sistema creará una red de 57 puntos de recogida con capacidad para gestionar más de 3.000 paquetes diarios, disponibles los 365 días del año durante todo el horario de funcionamiento del Metro, de 6:00 a 1:30 horas.

Paradas de la línea 3 de Metro Madrid

El Casar

Villaverde Alto

San Cristóbal

Villaverde Bajo-Cruce

Ciudad de los Ángeles

San Fermín-Orcasur

Hospital 12 de Octubre

Almendrales

Río Manzanares

Legazpi

Delicias

Palos de la Frontera

Embajadores

Lavapiés

Sol

Callao

Plaza de España

Ventura Rodríguez

Argüelles

Moncloa

Las empresas Amazon, GLS y SEUR integrarán sus servicios en la Línea 3 a mediados de marzo, con el objetivo de que la red de consignas esté plenamente operativa en el mes de abril. La logística se ha diseñado para garantizar la total compatibilidad con la actividad del suburbano, mientras se prevé el transporte eficiente de más de 2.000 paquetes al día a lo largo de este eje.

La instalación de estos terminales permitirá a los viajeros recoger sus pedidos de forma ágil mediante un código QR, sin interferir en el flujo de tránsito de la estación.

Así será Metropaq Comunidad de Madrid

¿Y qué pasa con las otras líneas de metro?

Según la Comunidad de Madrid, Metropaq se ampliará progresivamente al resto de la red para consolidar una infraestructura logística integral en toda la ciudad.

Este proyecto representa la segunda fase del plan estratégico de transporte de mercancías, iniciado el pasado 28 de noviembre en MetroSur. Tras el éxito de esta primera etapa, en la que ya se han transportado más de 85.000 paquetes a través de la Línea 12, el sistema se consolida como una propuesta eficiente que ahora escala al resto de la red.

En esta iniciativa, un tren realiza paradas específicas en Alcorcón Central y El Bercial entre las 20.00 y las 21.00 horas, franja de menor afluencia de viajeros, para recoger la carga. El recorrido finaliza en el depósito de Loranca, desde donde la mercancía se traslada a su centro de reparto para completar la entrega final.