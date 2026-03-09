Golpe a la alfalfa española que alimenta a los camellos y los pura sangre de Arabia Saudí y Emiratos Árabes

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán y la consiguiente reacción bélica está desatando todo tipo de consecuencias que se están notando ya en el bolsillo. El prácticamente cierre del Estrecho de Ormuz, arteria por la que discurre el 20% del petróleo mundial, ha paralizado el tráfico marítimo hacia los puertos del Golfo Pérsico, lo que afecta a todo tipo de productos y materias primas.

Entre ellos, está uno procedente del campo español, como ha advertido COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) este lunes.

"Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son los dos principales clientes de la alfalfa deshidratada que se produce en España y los que más dependen del acceso a esos puertos para recibir el forraje con el que alimentan a miles de caballos de carreras y camellos de alto valor", ha avisado la organización.

"Ni la ruta alternativa por el Cabo de Buena Esperanza, (20 días más larga y un 256% más cara) permite hoy llegar a los puertos saudíes y emiratíes", recuerdan.

Las cifras de la alfalfa española

Según los datos que maneja COAG, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes importan cada año más de 280.000 toneladas de alfalfa española (40% del total) para alimentar a caballos pura sangre y camellos de carreras valorados en millones de dólares.

España es el primer productor y exportador europeo de alfalfa deshidratada y las regiones productoras clave son el Valle del Ebro( Aragón, Cataluña y Navarra), Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía.

"El mercado español de alfalfa alcanzó los 452 millones de dólares en 2025 y se prevé que llegue a los 563 millones de dólares para 2030", estima la Coordinadora.

La favorita de veterinario y gestores de cuadras de élite

Como destacan, "el destino final del forraje español es tan singular como relevante: caballos pura sangre árabe en hipódromos de Dubái y Abu Dabi, caballos de enduro de alto rendimiento, y una cabaña camélida de casi medio millón de cabezas en Arabia Saudí, cuyas carreras de camellos son un evento nacional subvencionado por el Estado".

La alfalfa española, por ser muy proteica y con una digestibilidad superior a la media, suele ser la favorita de los veterinarios y gestores de cuadras de élite en la Península Arábiga. "Esa posición ganada durante décadas puede evaporarse si la crisis logística persiste y los compradores buscan nuevos proveedores", avisa COAG.

Las medidas que reclama COAG

Lo califican como una "emergencia comercial" y de ahí que pidan la actuación del Gobierno y las comunidades autónomas implicadas en tres frentes: