Yusuf Dikeç, el tirador turco que reinó en los Juegos de París, reaparece y su imagen vuelve a dar la vuelta al mundo

El tirador turco Yusuf Dikeç fue uno de los deportistas que, siendo desconocidos por el gran público en un primer momento, acapararon todos los focos tras su participación en los pasados Juegos Olímpicos de París. Dikeç, que participaba en su quinta cita olímpica consecutiva tras Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, ganó la medalla de plata en la prueba de pistola 10 metros mixto junto con Şevval İlayda Tarhan.

Sin embargo, no fue la medalla por lo que se hizo viral, si no por su estilo y sus complementos a la hora de ejecutar los disparos. Mientras muchos de sus rivales llevaban gafas de protección y con mirillas milimétricas, él disparó sin ningún artilugio extraño. De hecho, la imagen de él (y de su compañera) llevando las gafas de ver y con una mano en el bolsillo y solo la otra apuntando a pulso se hizo viral y dio la vuelta al mundo.

Un año después de esa escena, el tirador ha vuelto a reinar en la red social de X y en una competición de tiro. Esta vez ha sido en el la Liga de Campeones Europea de pistolas de aire comprimido, que se celebró en Estambul y en la que Turquía se impuso en la final a Alemania.

Dikeç venció a su oponente Paul Fröhlich por un marcador total de 17-15 y ganó el primer punto para la selección otomana, victoria que certificó su compañero Mustafa Inan. Sin embargo, de nuevo su estilo es lo que ha llamado la atención y lo que ha obtenido una repercusión masiva.

El otomano ha repetido estilo y ha ganado el torneo sin llevar gafas de protección, ni mirilla especial ni casco. De nuevo se ha presentado al natural, con sus gafas de ver y sin nada raro. Además, en la comparación se puede ver como su rival lucía un estilo que, a priori, es mucho más sofisticado, pero que no le ha valido para superar la puntería del turco.

El vídeo lleva más de 18 millones de reproducciones, ha dado la vuelta al mundo y ha vuelto a convertir a Dikeç en uno de los protagonistas deportivos del fin de semana.