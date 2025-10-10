"Brutal, a la altura de la captura del Chapo": muchas risas por lo que ha hecho la policía de Valladolid

Ni persecuciones, ni helicópteros, ni agentes encapuchados. Solo un banco, un puñado de pipas y una misión: restaurar el orden en la vía pública. Así ha sido la última “gran operación” de la Policía Municipal de Valladolid, una escena que bien podría haber salido de la película Loca Academia de Policía si no fuera porque ocurrió de verdad, a plena luz del día y con todo el dramatismo de una cámara de móvil.

El cuerpo local compartió en X (antes Twitter) dos fotografías y un mensaje tan cívico como solemne. En él, la Policía Municipal explicó que había denunciado a un hombre “por dejar el suelo junto a un banco lleno de restos de comida, pipas, cáscaras y similares”, en aplicación de la Ordenanza de Medio Urbano. A continuación, recordaba que “la vía pública no es un cubo de basura” y que “no cuesta nada usar una papelera”, antes de cerrar con un lema ya clásico de sus publicaciones: “Cuidar Valladolid es cosa de todos”.

Las imágenes, igual que el texto, contaban exactamente lo mismo: un banco, un hombre distraído y un suelo sembrado de cáscaras. Nada fuera de lo común. Pero la publicación, redactada con la solemnidad de un parte policial, convirtió la escena en algo mucho mayor: una especie de operación del siglo a la vallisoletana. La primera foto mostraba al infractor en pleno “modus operandi”, con el móvil en la mano y las pipas como rastro del delito. En la segunda, la prueba definitiva: un primer plano del suelo cubierto de restos, encuadrado como si se tratara del hallazgo de un alijo.

Bastó eso para que las redes se encendieran. “Capturar al Chapo es una tontería al lado de esto”, escribió el usuario @muclarito, coronando la broma que acabaría marcando el tono de toda la conversación. Otro, @Junke2005, celebró “la gran actuación de la Policía Municipal, el narco de las pipas ya está entre rejas”. Y @Pablo79290537 remató: “No es menos merecido que la captura del Chapo”.

El festival de ironías continuó con mensajes como “OJO CUIDAO pipas, cáscaras y similares. El peligro acecha”, de @racsoslav, o el clásico “Duro golpe al crimen organizado”, firmado por @Rucho81. Incluso hubo quien pidió más datos del sospechoso: “Nacionalidad del que tira las cáscaras, por favor”, escribió @AlvaroCuAr, como si esperara un parte oficial del Ministerio del Interior.

Lo que pretendía ser una sencilla llamada al civismo acabó convirtiéndose en un retrato coral del humor español: capaz de transformar cualquier gesto cotidiano en un episodio digno de película. La publicación ha generado cientos de comentarios o memes y ha hecho de la cuenta de la Policía Municipal de Valladolid en una de las más virales del país.

En Valladolid ya no se habla de delincuencia, sino de pipas al suelo, el "crimen" de moda.