Canal Sur corta su emisión por la huelga general y lo que pasa con el intérprete de lengua de signos es para no perdérselo

Canal Sur ha cortado este miércoles su emisión como consecuencia de la huelga general convocada por las organizaciones sindicales mayoritarias (UGT, CCOO y CGT) en apoyo y solidaridad con el pueblo Palestino.

Sin embargo, parece que la comunicación interna no ha sido tan efectiva como la convocatoria de huelga entre sus trabajadores, lo que ha provocado una delirante escena que ha hecho estallar las risas de los espectadores, quienes no han tardado nada en subir el clip a redes sociales.

Durante el corte de la emisión de Canal Sur, la pantalla se ha quedado sin imagen, emitiendo la franja de rayas de colores conocida como carta de ajuste, la cual se utiliza como reemplazo de la programación regular cuando hay algún problema.

Pero lo que más ha llamado la atención de la situación es lo que ha pasado en directo durante el parón de la emisión, que es que el intérprete de lengua de signos se ha quedado tan sorprendido como los espectadores, sin saber muy bien que hacer.

Durante el vídeo, que ha compartido en usuario de la red social X Rafa Medina (@RafaMedina85), se puede ver como el intérprete pone primero cara de circunstancia y luego se queda de brazos cruzados.

"En Canal Sur están en huelga general pero se ve que no le han dicho nada al intérprete de lenguaje de signos. #HuelgaCanalSur", hamanifestado el tuitero, quien ya ha conseguido más de 10.000 'me gustas'.

"Jajajaja, se debió salir del grupo de WhatsApp del trabajo y el pobre no se ha enterado"; "Eso me han pasado a mí varias veces, de quedar con los colegas, que se suspenda el plan y quedarme como él"; "Los brazos cruzaos significa 'colorineh'", han comentado algunos usuarios.

"Los trabajadores de Canal Sur siempre mejores que sus directivos políticos puestos por Moreno Bonilla para su propaganda. Hoy cortan la emisión en apoyo a la huelga por Palestina"; "Cortada la Emisión de Canal Sur en toda Andalucía por Huelga General. Orgullo de la gente bonita que trabaja en la RTVA. Sois ejemplo", han añadido otros tuiteros.

En concreto, esta situación se debe a la huelga general convocada en toda España para el este miércoles 15 de octubre en apoyo al pueblo palestino, la cual tiene seguimiento en diversas comunidades autónomas del país y en diferentes sectores profesionales, entre ellos el de la comunicación.

A pesar de que la tregua ha sido confirmada oficialmente y los primeros rehenes ya han sido liberados, las organizaciones convocantes sostienen que "la paz no puede construirse sobre la impunidad".

Los paros se desarrollarán de 2:00 a 4:00 horas de la madrugada, de 10:00 a 12:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. Y el origen de esta jornada de paros se encuentra en las protestas ciudadanas de los últimos meses, cuando miles de personas salieron a la calle para exigir el fin de los ataques israelíes y una paz "justa y duradera".