El faldón de La Revuelta que avisa de lo que puede pasar este miércoles en RTVE

La Revuelta ha avisado durante la emisión de uno de sus programas repetidos -que se emiten en RTVE después del programa diario- de que la programación habitual de la cadena podrá verse alterada debido a la huelga general convocada por las organizaciones sindicales mayoritarias (UGT, CCOO y CGT) en apoyo y solidaridad.

El programa presentado por David Broncano ha dado esta advertencia a través de un faldón que ha ido pasando por la parte inferior de la pantalla mientras se emitía la repetición del programa con normalidad durante la noche de este martes.

Por su parte, Radio Televisión Española (RTVE) también ha anunciado a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) que este miércoles su programación habitual podrá verse alterada debido a la huelga general.

"La programación habitual podrá verse alterada como consecuencia de la huelga convocada por los sindicatos UGT-CCOO-CGT para exigir el respeto de los derechos humanos del pueblo palestino y el fin del genocidio en Gaza", ha manifestado la cadena.

Además, este rótulo se ha visto también durante el programa matinal 'La hora de La 1' y en el Canal 24 horas, colocándose puntualmente con el objetivo de advertir de antemano a todos sus espectadores por si se viese interrumpida la emisión regular.

En concreto, esta situación se debe a la huelga general convocada en toda España para el este miércoles 15 de octubre en apoyo al pueblo palestino, la cual tiene seguimiento en diversas comunidades autónomas del país y en diferentes sectores profesionales, entre ellos el de la comunicación.

En este contexto, y pese al alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás y el acuerdo de paz firmado el martes, las organizaciones sindicales insisten en que el acuerdo anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump "no pone fin al sufrimiento de la población de Gaza ni detiene la ocupación del territorio".

A pesar de que la tregua ha sido confirmada oficialmente y los primeros rehenes ya han sido liberados, las organizaciones convocantes sostienen que "la paz no puede construirse sobre la impunidad".

Los paros se desarrollarán de 2:00 a 4:00 horas de la madrugada, de 10:00 a 12:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. Y el origen de esta jornada de paros se encuentra en las protestas ciudadanas de los últimos meses, cuando miles de personas salieron a la calle para exigir el fin de los ataques israelíes y una paz "justa y duradera".