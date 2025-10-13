Huelga del 15 de octubre por Palestina: horarios de los paros, comunidades clave y por qué sigue la huelga

La huelga general convocada en España para el próximo miércoles 15 de octubre en apoyo al pueblo palestino se mantiene a pesar del alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás. La Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sindicatos insisten en que el acuerdo anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump no pone fin al sufrimiento de la población de Gaza ni detiene la ocupación del territorio.

El origen de esta jornada de paros se encuentra en las protestas ciudadanas de los últimos meses, cuando miles de personas salieron a la calle para exigir el fin de los ataques israelíes y una paz “justa y duradera”. A pesar de que la tregua ha sido confirmada oficialmente y los primeros rehenes ya han sido liberados, las organizaciones convocantes sostienen que “la paz no puede construirse sobre la impunidad”.

Quién convoca la huelga del 15 de octubre y por qué

La huelga del 15 de octubre está impulsada por la CGT, a la que se han sumado la Confederación Intersindical, los Sindicatos Comisiones de Base, Solidaridad Obrera y la Alternativa Sindical de Clase, además de varias plataformas ciudadanas.

Las organizaciones convocantes exigen que los gobiernos “dejen de invertir en armamento y destinen esos fondos a servicios públicos”, al tiempo que reclaman el “fin de la matanza de civiles en Gaza”. Desde CGT se defiende que “la solidaridad con el pueblo palestino debe traducirse en hechos visibles” y que la movilización laboral “es una forma legítima de presión política y moral”.

Por su parte, la plataforma Parar la Guerra, integrada por más de 130 asociaciones, ha anunciado nuevas movilizaciones para los días 18 y 19 de octubre, con concentraciones en más de 200 municipios y una gran manifestación en Madrid bajo el lema “¡No al genocidio! ¡Palestina libre! Alto el fuego definitivo. Ni terrorismo ni genocidio”.

Horarios y modalidades de los paros

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han convocado paros laborales parciales en distintos turnos para que los trabajadores puedan sumarse en cualquier momento, sea cual sea su horario. Los paros se desarrollarán de 2:00 a 4:00 horas de la madrugada, de 10:00 a 12:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

En paralelo, los sindicatos han pedido que en las empresas se celebren asambleas para debatir sobre la situación y reclamar “el fin del genocidio en Gaza”. Según explican, este formato garantiza el carácter legal de los paros y permite una participación más amplia.

La huelga en Madrid y otras comunidades

En Madrid, la jornada de protesta se prevé especialmente intensa, con los tres turnos de paros laborales y varias concentraciones en el centro de la capital. Barcelona, Castilla-La Mancha y Castilla y León también preparan sus propios servicios mínimos y actos de apoyo.

En Cataluña, la huelga ha sido secundada por CCOO, UGT, CGT, COS e IAC. El Departamento de Empresa de la Generalitat ha fijado los servicios mínimos: el transporte público funcionará al 66 %, las escuelas primarias contarán con dos docentes por aula y los servicios de emergencias mantendrán un 85 % de actividad.

En el País Vasco, las tres capitales albergarán movilizaciones y paros de cuatro horas en todos los centros de trabajo. “Hay que seguir presionando hasta acabar con la colonización y el genocidio que sufre el pueblo palestino”, han señalado los sindicatos vascos en un comunicado conjunto.