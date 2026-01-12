Capullo de Jerez dice que hay una "mafia del flamenco" y Sergio Ramos salta como un resorte: "Límpiate la boca"
El cantaor de flamenco se ha quedado a gusto hablando de algunos artistas.
El emblemático cantador de flamenco, Miguel Flores Quirós, conocido artísticamente como el Capullo de Jerez, ha criticado que actualmente existe "una mafia del flamenco" y se ha despachado contra algunos artistas, incluido el futbolista Sergio Ramos, que arrasó con su lanzamiento musical, Cibeles.
En una entrevista en el conocido programa de entrevistas Batmowli, conducido (literalmente) por el cámara y productor Mowlihawk, fue de lo más sincero con lo que está pasando actualmente con el flamenco: "Hay mucha mafia en el flamenco, ¿tú te crees que yo tengo un disco, Este soy yo, ya no se puede grabar mejor ni se puede cantar más gitano, ni mejor".
"Sergio Ramos hace un tema y le dan un Grammy", ha añadido justo después, aunque realmente presentó la categoría Mejor Álbum de Música Urbana en los Latin Grammy 2025, que entregó a Bad Bunny por Debí tirar más fotos.
Sobre si hoy en día importa el talento, el Capullo de Jerez lo niega tajantemente. "Qué va, no importa. La Pastori es una pedazo de artista con su género, en el flamenco no es una artista de pellizco", ha opinado.
La contundente respuesta de Ramos
El futbolista Sergio Ramos ha sorprendido en redes sociales porque no ha dudado en contestar, no solo por lo que ha dicho sobre él, sino por todas las críticas a los demás artistas como la Niña Pastori, Andy y Lucas, Canelita o Rocío Jurado, entre otros muchos.
En respuesta al vídeo promocional publicado por Mowlihawk en Instagram, ha respondido de la forma más contundente: "Valiente pamplina e impresentable estás hecho Capullín de Jerez".
El lío no termina ahí, porque justo después, añade: "Menos mal que el flamenco no lo representa gente como tú. La próxima vez, límpiate la boca bien para hablar de esos pedazos de artistas como Rocío Jurado, Niña Pastori, 'Andy Luca' (refiriéndose a Andy y Lucas), Canelita, Omar Montes, Perikin, etc".
"Mala baba tienes, fenómeno, ¡Tequiiyaaa omeee!", ha rematado Ramos.
Lo que opina Capullo de Jerez de algunos artistas como Rocío Jurado
No solo ha tenido algo que opinar sobre Sergio Ramos, sino de algunos otros artistas de gran reputación como Rocío Jurado, Andy y Lucas, Omar Montes y Canelita, entre otros.
- Sobre Niña Pastori: "Los Grammy a la Pastori, ¿para qué caraos soy artista de flamenco, para estar andando todo el día esmayao?".
- Sobre Rocío Jurado: "Que me perdone, pero no tiene ni idea".
- Sobre Andy y Lucas: "Esos chiquillos son artistas de comparsa".
- Sobre el Canelita: "En un teatro no es nadie, y en un festival flamenco, menos".
- Sobre Omar Montes: "Ese hombre canta peor que una arqueta".
Y así responden algunos artistas
Sergio Ramos no ha sido el único en contestar, algunas otras personalidades de la música también han replicado, aunque algunos con ironía.
- Omar Montes: "Nos ha puesto finos a todos jajajaja, qué cabrón"
- Nani Cortés: "😂"
- Lorena Santos: "Ha cobrado todo dios".
- Arcángel Flamenco: "El respeto es la base de todo, cada uno puede tener su opinión, pero no se puede hablar así de compañeros que son grandes artistas o de leyendas que nos han marcado, los flamencos lo que tenemos que hacer es apoyarnos, ayudarnos, cantar y no acabar diciendo esas barbaridades, Miguel, no le pega eso a usted".