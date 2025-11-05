Carlos Goñi (Revólver) cuenta qué es para él ser un facha y provoca comentarios de forma inmediata

El músico Carlos Goñi, que lleva más de 35 años triunfando con su grupo Revólver, ha explicado qué es para él ser un facha en un momento en que esa palabra se usa de forma frecuente y en los más diversos ámbitos.

"A mí me pusieron la cabeza contra el suelo con una pistola. Pero es que esto ocurría, por eso ahora me descojono cuando alguien dice: 'No sé quién es facha'. ¿Pero tú qué coño sabrás lo que es un facha? Yo sí sé lo que es un facha porque me han puesto una pistola en la cabeza por llevar una chapa del Ché cuando tenía 16 años", asegura Goñi en una entrevista en Safe Trip Talk.

"Por eso, el concepto de qué es ser facha o no... el mío es un poco particular. Ahora hay muchos que le llaman facha a cualquiera que no piense igual que la corriente general dice que hay que pensar", afirma el músico.

"Y en los tiempos en los que yo tenía 16, los fachas eran unos tipos que iban con barras de hierro o con pistolas y que, como te viesen un pañuelo rojo o una chapa del Ché o del Partido Comunista, de lo que fuese, te ibas a meter un problema. Eso podía ir desde que fuese tu último problema a volver a casa con la boca partida", insiste.

Una de las últimas caras del mundo de la cultura en explicar qué es para ella ser facha fue Alaska, quien fue muy clara al respecto en una entrevista en El Español: "Hoy todo es facha, pero cuando yo era pequeña, todo era rojo: llevar un pendiente siendo chico, o llevar minifalda. Y a lo mejor esa gente no tenía ni idea de quién era Marx, pero le gustaban los Beatles. Hoy pasa lo mismo con facha".

En su opinión, "son insultos de una cierta clase intelectual o política dominante y pierden el contenido": "Ser rojo no significa nada más que ser comunista, eso no es un contenido, pero ser facha es una cosa…".

"Todo el mundo se está olvidando de lo que es ser fascista, de tanto decirlo por cualquier cosa. Y fascistas hay, y ya están aquí", avisaba antes de añadir: "En cualquier caso, yo siento que ya no podemos dividir el mundo por las separaciones que había en el siglo XIX".