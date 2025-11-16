César Carballo deja clarísimo qué le parece lo que ha hecho la NFL con este tuit desde el Bernabéu

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se convirtió este domingo en una de las grandes protagonistas del Bernabéu antes incluso de que arrancara el duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Y es que, el estadio madridista se detuvo unos minutos para rendir un homenaje a la unidad, a través de un vídeo proyectado en las pantallas y un mensaje lanzado por megafonía, donde destacó su labor en momentos decisivos para el país. Desde su despliegue durante la pandemia de 2020, hasta su intervención en la DANA que azotó la Comunidad Valenciana el 31 de octubre de 2024, pasando por los incendios que arrasaron gran parte de España este verano.

El momento ha sido compartido por varios usuarios en las redes sociales, como es el caso del médico español César Carballo, adjunto del servicio de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, quien ha asegurado que el momento le ha dejado los "pelos como escarpias".

"Pues seré tonto, sensible, o un facha, pero con los pelos como escarpias ver a la UME desplegar la bandera en el Bernabéu, y escuchar el himno", ha escrito en 'X' (antes conocido como Twitter), donde ya lleva más de 400 retuits y cerca de 100.000 reproducciones.

En el centro del campo, representando a la UME durante el reconocimiento, estuvieron el Capitán Roberto Moronta, el Capitán Álvaro Herraiz Carro, el Cabo Primero Jesús Ponce Lorite y la Soldado Patricia Juana Santos Pacheco, que recibieron el aplauso del público.