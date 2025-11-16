Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
César Carballo deja clarísimo qué le parece lo que ha hecho la NFL con este tuit desde el Bernabéu
Virales

Virales

César Carballo deja clarísimo qué le parece lo que ha hecho la NFL con este tuit desde el Bernabéu

"Pues seré tonto, sensible, o un facha, pero..."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Momento del himno y homenaje
Momento del himno y homenajeX

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se convirtió este domingo en una de las grandes protagonistas del Bernabéu antes incluso de que arrancara el duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. 

Y es que, el estadio madridista se detuvo unos minutos para rendir un homenaje a la unidad, a través de un vídeo proyectado en las pantallas y un mensaje lanzado por megafonía, donde destacó su labor en momentos decisivos para el país. Desde su despliegue durante la pandemia de 2020, hasta su intervención en la DANA que azotó la Comunidad Valenciana el 31 de octubre de 2024, pasando por los incendios que arrasaron gran parte de España este verano.

El momento ha sido compartido por varios usuarios en las redes sociales, como es el caso del médico español César Carballo, adjunto del servicio de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, quien ha asegurado que el momento le ha dejado los "pelos como escarpias".

"Pues seré tonto, sensible, o un facha, pero con los pelos como escarpias ver a la UME desplegar la bandera en el Bernabéu, y escuchar el himno", ha escrito en 'X' (antes conocido como Twitter), donde ya lleva más de 400 retuits y cerca de 100.000 reproducciones. 

En el centro del campo, representando a la UME durante el reconocimiento, estuvieron el Capitán Roberto Moronta, el Capitán Álvaro Herraiz Carro, el Cabo Primero Jesús Ponce Lorite y la Soldado Patricia Juana Santos Pacheco, que recibieron el aplauso del público.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 