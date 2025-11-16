Muchos se fijan en este bonito gesto que la NFL y el Bernabéu han dedicado a la UME

Los aficionados del fútbol americano tienen la mirada puesta este domingo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, por el partido que se disputa entre Miami Dolphins y los Washington Commanders. Durante el inicio de la esperada competición, se han vivido algunos momentos que pocas veces se han visto en la capital madrileña, como la actuación de Karina Pasian cantando el himno estadounidense, o el despliegue de banderas.

No obstante, se ha sucedido un momento que ha quedado grabado en la historia. Muchos se han fijado en el bonito homenaje, que tanto la NFL como el Bernabéu, han dedicado a los agentes de la UME que ayudaron las víctimas de la DANA de Valencia, y realizaron tareas de extinción de los grandes incendios de este verano.

En el vídeo, que se ha mostrado antes de que diera comienzo el primer partido de la NFL en territorio español, se han mostrado al público imágenes de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, ayudando a las víctimas en las tareas de limpieza tras las terribles inundaciones que se llevaron la vida de más de 200 personas, o tratando de extinguir los fuegos que han arrasado miles de hectáreas este verano en España.

Muchos internautas se han pasado por las redes sociales para comentar este bonito gesto que ha protagonizado tanto el Real Madrid, como la NFL estadounidense. "Esto sí que son valores", comenta un usuario, claramente orgulloso por la reproducción de estas imágenes. "¡Momentazo para empezar!", exclama otro.

Durante la inauguración del partido, se han vivido momentos emocionantes: se han escuchado tanto el himno español, como el estadounidense, y también se han desplegado banderas de gran tamaño en el centro del estadio. "Día histórico en España. Madrid es el lugar donde hay que estar ahora mismo", ha asegurado un internauta, emocionado por el acontecimiento internacional.