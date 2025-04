Compara las albóndigas de Mercadona y Lidl y sentencia de manera directa

El creador de contenido @viajandoconmati, cuyos vídeos se enfocan principalmente en viajes y en cata de productos de todo tipo, ha publicado una comparativa de las albóndigas en salsa de Mercadona y Lidl, que están listas en un minuto de microondas.

Ambos envases contienen 275 gramos en total entre albóndigas y salsa, pero las de Lidl valen 2,59 euros y las de Mercadona, 2,75 euros. Antes de probarlas ha advertido de que, para él, a simple vista, "ninguna tiene buena pinta".

Tras calentarlas, el olor le ha parecido bueno. Probando las de Mercadona ha sacado una conclusión rápida: "Están ricas, pensaba que iban a estar bastante malas, la salsita esta no está mal. Venía con la idea de que iban a estar muy mal".

Por otro lado, no le ha convencido mucho, al menos al principio, la salsa de las albóndigas de Lidl. "Está como muy espero, raro, ¿no? Las albóndigas están como más tostaditas, pero por dentro diría que están mejores".

Sin embargo, le ha gustado más su sabor. "La salsita no me convence, tiene un sabor muy potente", ha razonado.

"De albóndigas me gustan más las de Lidl, pero de salsa, la de Mercadona, pero sinceramente esto no lo compraría, no me han gustado", ha concluido el joven.