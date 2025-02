Compra dos pájaros por Milanuncios y atención al audio que le envía el vendedor: no tiene desperdicio

El creador de contenido y mago Tomás Sanjuán, que fue también finalista del popular programa Got Talent, ha publicado un vídeo que ha arrasado en TikTok tras contar que quiso comprar dos pájaros por Milanuncios y recibió un audio del 'vendedor' que ha desatado las risas.

"Hace unos años quedé con un tío para comprarle unos pájaros y después de estar una hora esperándole le pregunté cómo iba y recibí este maravilloso audio", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 1,2 millones de visualizaciones y 170.000 'me gusta'.

El audio no podía empezar de mejor manera, porque el tono con el que acompaña sus palabras mejora por diez todo lo que dice: "Mira, a ver, macho, yo no tengo nada que ver con los pájaros: le estoy haciendo un favor a Álvaro (el verdadero vendedor), estoy aquí atascado, he avanzado, desde que te he escrito la primera vez, 1.600 metros".

"Yo no puedo hacer nada, mi coche no vuela, hay un accidente de la hostia, me vengo desde casi Toledo para entregarte los pájaros estos, que no paran de piar. Se me están quedando fríos, que me ha dicho que los que estén fríos se mueren y yo no sé cuando voy a llegar", ha proseguido contando.

"No he llegado aún a Pinto porque estoy paradísimo. Si quieres te envío una foto para que veas cómo está la carretera, no sé si voy a tardar 20 minutos, media hora o dos horas, así que como esto siga así, me tengo que dar la vuelta porque los pollos se mueren", ha seguido contestando.

Lo mejor ha sido, sin lugar a dudas, el final del audio: "Me ha dicho Álvaro que no pueden estar fríos y estos están fríos y se van a morir al final... Y llevo 30 pollos... ¡Que se me mueren los 30 pollos por la mierda del atasco!".