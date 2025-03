Con 15 años de experiencia recibe esta oferta de empleo en Almería: "¿Es un bar o una plantación de algodón?"

Indignación generalizada en redes sociales después de que la cuenta Soy Camarero haya compartido la oferta de empleo que recibió una mujer con 15 años de experiencia en hostelería.

"¿Cuáles serían las horas de trabajo?", decide preguntar para saber las condiciones de la oferta, que tiene varias especificaciones en cuanto a los horarios. Y la respuesta es casi de no creer.

En fin de semana, los sábados de 10:00 a 17:00 y después de 20:00 al cierre. El domingo el turno empieza a las 10:00 de la mañana y acaba a las 17:00. Después le cuenta cómo es el trabajo de lunes a jueves: de 11:00 a 17:00.

Además, el inicio de la oferta se puede ver que pone "de camarera con papeles" y al acabar se especifica que hay que vivir en Almería capital y por último el sueldo: 500 euros.

Las reacciones de la gente no se han hecho esperar y muchos piden al ministerio de Trabajo que actúe de oficio: "Yo lo que no entiendo es como Trabajo no actúa de oficio , esa ofertas son ilegales por completo".

Otro comenta: "Pero es un bar o una plantación de algodón en Louisiana?". "Súper organizado el horario para que no tengas ni p idea de cuántas horas trabajas así de primeras!", dice otra persona.

Una persona ha hecho el cálculo: son 44 horas a la semana por 500 euros.