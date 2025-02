Confusión, sorpresa y mucha incredulidad: la reacción de Carlos del Amor en el Goya a mejor película, de cine

Sorpresa mayúscula al entregar el premio a mejor película en la gala de los Goya 2025. Parte del equipo de Mar Adentro ha salido al escenario para entregar el último 'cabezón', el que corona a la cinta del año, pero ha saltado la sorpresa.

Belén Rueda ha dicho primero El 47 y, poco después, ha dicho La infiltrada, siendo este el primer premio ex aequo de la historia de estos premios. Algo que ha sorprendido a muchos, al primero de todos a Carlos del Amor, voz de TVE durante la ceremonia.

"A ver, a ver, a ver... uyy que va a ser ex aequo el premio", ha dicho Carlos del Amor desde TVE antes de que Belén Rueda dijese también La infiltrada. "Creo que... creo que no hay precedentes en un premio ex aequo a mejor película en la ceremonia de los Goya", ha dicho sorprendido el periodista.

"Qué alegría, qué sorpresa y qué final...", ha terminado verbalizando Carlos del Amor ante los espectadores de TVE casi a las dos de la madrugada.