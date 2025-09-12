Consuelo Ordoñez, cuyo hermano fue asesinado por Txapote, responde tajante a este tuit de Tellado

Miguel Tellado ha incendiado las redes sociales por su mensaje para 'condenar' la muerte de Charlie Kirk, el joven norteamericano que fue abatido mientras discutía con universitarios en Utah.

"Abro debate: ¿Qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas? ¿Qué pasaría si un ciudadano español de piel blanca asesinara a una mujer de procedencia extranjera y otro color de piel?", se ha preguntado Tellado.

Y ha proseguido: "El silencio ante la barbarie es lo que prende la llama de la crispación y la polarización. La violencia no tiene cabida en una democracia que se precie de serlo y hay que condenarla siempre, venga de quien venga".

"Desde el PP condenamos enérgicamente el atroz asesinato de Charlie Kirk y nos unimos al dolor de su familia y la conmoción de su país. Como también condenamos el vil asesinato de Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana que había huido de la guerra en su país y fue apuñalada mortalmente en un tren en EE.UU", ha zanjado.

Un mensaje que ha desatado una ola de indignación en redes, donde muchos le han preguntado qué está buscando con ese tipo de mensaje incendiario y si lo que quiere es que ocurra algo similar aquí.

Una de las respuestas más contundentes ha sido Consuelo Ordoñez, cuyo hermano fue asesinado por el etarra Txapote, le ha recriminado el mensaje y le ha recordado que eso ya ha pasado en España.

"Mira Miguel en nuestro país ya ha pasado y en unas cuantas ocasiones, yo los recuerdo a todos en sus aniversarios. Por ponerte solo dos ejemplos, esto es lo que pasó con ellos en nuestro país, impunidad y más impunidad", ha escrito Ordoñez, recordando los asesinatos por parte de la extrema derecha de Yolanda González y de Vicente Cuervo.