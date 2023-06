La corresponsal de La Sexta en París cuenta lo que le dicen por la calle por ser española

Leticia Fuentes, corresponsal de La Sexta en París, ha explicado las trabas y los problemas que los inmigrantes como ella se encuentran cuando llegan a Francia.

En una intervención en La Sexta Columna, la periodista ha subrayado que, en realidad, "existen dos París": "Cuando yo le cuento cómo es realmente vivir en París, hay gente que te dice: 'Exagerada, no será para tanto, si yo he ido a París, es muy bonito, muy glamuroso".

"Sí, es muy glamuroso si vienes de turismo", ha advertido Fuentes, quien ha insistido en que "muchas personas se piensan que por ser europeo, de la UE, al ser de España, hay cosas que son así, facilísimas".

"Y no. Tú sigues siendo migrante aquí en Francia. Muchos de los papeles que piden no los tienes, es bastante difícil, por lo tanto los españoles acaban alquilando pisos en B, sin contrato, y que supone un riesgo", ha explicado.

Fuentes señala que lo más importante que exigen allí es tener "un garante francés": "Si tú eres migrante, estudiante o una persona extranjera aquí en Francia y no conoces a nadie y no tienes ningún familiar francés, ese papel es imposible conseguirlo. Es el racismo burocrático, la discriminación burocrática, porque no está hecha para la gente que viene de nuevas a un país".

De hecho, cinco años después de llegar, Leticia trabaja en París pero no ha conseguido tener una tarjeta sanitaria "y ha sufrido el racismo en comentarios hirientes".

"He vivido situaciones que rozan un poco la xenofobia, comentarios como que de Pirineos para abajo es África. Y esto... si fuese África, ¿cuál es el problema?", se pregunta antes de subrayar que la frase que se escucha en España de que los migrantes llegan y les dan todo tipo de ayudas también se lo hacen a ella en Francia.

"A a mí me molesta porque no conozco ningún migrante que todo lo tenga gratis, que llegue a un país y sea alfombra roja y que tenga la vida resuelta súper fácil, que sea llegar y toma un piso, toma sanidad, toma DNI francés o español. No conozco a nadie", ha repetido.