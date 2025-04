Crítica de 'The Last of Us 2': cada decisión tiene un precio (a la hora de hacer series también)

'The Last of Us'.

Hace cinco años Joel decidió que Ellie no iba a ser usada a modo de vacuna para salvar a la humanidad del cordyceps y ahora está pagando las consecuencias. Un lustro ha pasado para los protagonistas de The Last of Us, serie de televisión basada en, para muchos, el mejor videojuego de la historia —aunque esté dividido en dos partes cuenta como un ente— y casi tres para nosotros los terrestres.

Hace unos días pudimos ver junto a un grupo reducido de personas, los que caben en el cine de Callao de Madrid, el primer capítulo de esta nueva entrega que se estrena este mismo 14 de abril y que en sus primeros minutos ya hizo saltar del asiento a los fans de la saga y del propio juego.

Ante los espectadores del cine se presentó Craig Mazin, showrunner de la serie, para dar algunas pinceladas —sin destripes— de lo que se viene en esta segunda entrega de siete capítulos. Según parece, por las palabras de algunos directivos de Max todo apunta a que habrá como dos temporadas más.

Ellie y Dina en The Last of Us Parte 2 PlayStation

Para no destrozar la experiencia de una serie tan particular sólo diremos que este primer episodio muestra a una Ellie rebelde (más aún) y adulta, interpretado por una grandísima Bella Ramsey, la siempre recordada Lady Mormont en Juego de Tronos y a un Joel perdido que ejerce como padre como buenamente puede por primera vez desde el fallecimiento de su hija al inicio de la llegada del cordyceps.

Los fans del juego se ubicarán a la perfección en ese Jackson nevado que tan importante es en la segunda entrega y donde por fin, Ellie y Joel, parece que han encontrado un hogar junto Tommy, hermano de Joel y el resto del pueblo, donde siempre hay una tensa calma y donde los enemigos exteriores ya no son sólo los monstruos.

Si algo deja patente este primer capítulo es la gran distancia, cada día mayor, que hay entre Joel y Ellie, sobre todo después de lo ocurrido en el último capítulo de la primera temporada y ese gran secreto que pesa sobre las anchas espaldas de Joel, interpretado magistralmente por un canoso Pedro Pascal.

A la trama llegan nuevos personajes muy importantes —aparecen en la primera escena— que han visto como la travesía que emprendieron Joel y Ellie hace unos años les ha generado problemas, porque si algo enseña el juego es que la línea entre el bien y el mal siempre es difusa. Para encontrar la luz en la oscuridad a veces hay que dejar cadáveres por el camino.

Como suele ocurrir normalmente en los primeros capítulos de las nuevas temporadas la historia está en punto muerto y necesita de tiempo para arrancar por eso este episodio deja con ganas de más.

Los fans del juego lo gozarán con las recreaciones y los diálogos, casi calcados en algunos momentos y los seguidores de la serie harán lo mismo porque en el instante en que suenan los acordes de la banda sonora sabes que algo grande va a ocurrir. Si pasará lo mismo en la serie que en el juego es algo que sólo el tiempo dirá porque, como bien dice el reclamo publicitarios de esta temporada: cada decisión tiene un precio, para HBO Mac también. Desde el 14 de abril al 25 mayo, cada lunes en Max, una nueva entrega.