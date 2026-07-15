Cubarsí saca pecho tras ganar a Francia y manda un mensaje para aquellos que dudaron

España ya está en la final del Mundial 2026 y Pau Cubarsí no escondió su satisfacción después de eliminar a Francia con una victoria por 0-2. El defensa español celebró el pase al partido decisivo, pero también aprovechó para responder a quienes habían puesto en duda el rendimiento de la defensa y la portería durante el torneo.

El central reconoció que alrededor de la línea defensiva había surgido cierto debate antes de las últimas eliminatorias. Sin embargo, considera que las actuaciones del equipo han terminado desmontando las críticas.

"Sí que había un poco de ‘run, run’ con que la defensa y la portería no estábamos bien y hemos callado muchas bocas", afirmó en la zona mixta después del encuentro disputado en Dallas.

"Estamos haciendo un trabajo impresionante"

Cubarsí destacó especialmente la importancia de mantener la portería a cero ante una selección como Francia, que llegaba a la semifinal con algunos de los atacantes más peligrosos del campeonato. "Es de las cosas más importantes en el mundo del fútbol. Tener la portería a cero te ayuda muchísimo", explicó.

El jugador del Barça quiso dejar claro, en cualquier caso, que el mérito no corresponde únicamente a los defensas o al guardameta, sino al esfuerzo colectivo de toda la plantilla.

"Estamos haciendo un trabajo impresionante y eso es trabajo de todos, tanto de los que juegan como de los que están en el banquillo", añadió.

España neutralizó por completo al conjunto francés y selló su clasificación gracias a los goles de Mikel Oyarzábal, desde el punto de penalti en la primera mitad, y Pedro Porro tras el descanso.

"Somos una familia"

El defensa también subrayó la unión del vestuario como una de las claves para superar una semifinal que todos esperaban muy complicada.

"Sabíamos que sería un partido muy difícil. Ellos tienen jugadores espectaculares, pero nosotros también los tenemos", señaló Cubarsí, antes de resumir el espíritu del grupo: "Somos una familia".

Según explicó, los internacionales españoles se ayudaron durante los 90 minutos y completaron uno de sus mejores partidos del campeonato. "Nos ha salido un encuentro espectacular y estamos muy orgullosos del resultado", aseguró.

Pese a su juventud y a encontrarse ante uno de los mayores éxitos de su carrera, Cubarsí mantuvo su habitual tono sereno delante de los medios.

"Soy bastante tranquilo. Estoy muy contento por dentro", reconoció. La celebración más efusiva, según contó, quedó para la intimidad del vestuario y el encuentro con sus familiares: "Lo hemos celebrado como nunca y lo vamos a celebrar".

"Vamos a ir a por todas"

Cubarsí definió la clasificación como un sueño cumplido y dedicó el momento a su familia, a la que agradeció el apoyo recibido desde sus primeros pasos en el fútbol. "Estamos en una final, es una cosa única y todo esto se lo debo a ellos porque me han ayudado desde siempre", afirmó.

España conocerá a su rival después de la semifinal entre Inglaterra y Argentina, aunque el central evitó mostrar cualquier preferencia.

"Que venga el que venga", respondió con rotundidad.

Ahora, la selección se centrará en recuperar fuerzas y preparar la gran cita. Cubarsí, por su parte, ya ha dejado clara la ambición del vestuario después de responder a las dudas surgidas alrededor de la defensa: "Estamos en una final del mundo y vamos a ir a por todas".